Олег Саленко через складну травму передчасно завершив кар'єру, але встиг встановити кілька бомбардирських рекордів. 24 Канал підготував біографічний матеріал про володаря "Золотої бутси" ЧС-1994.

Як Саленко зі скандалом перейшов у Динамо?

Олег Саленко народився 25 жовтня 1969 року у Ленінграді (нині Санкт-Петербург – 24 Канал). Фактурний юнак у 16 років дебютував за основний склад місцевого Зеніту. Ба більше, нападник одразу ж забив переможний гол у матчі проти московського Динамо.

Саленко у складі Зеніту / фото з російських ЗМІ

Олег одразу став улюбленцем вболівальників Зеніту, адже регулярно забивав голи. Юний бомбардир не залишився поза увагою селекціонерів київського Динамо. У 1989 році нападник став гравцем "біло-синіх". Цей перехід спричинив багато галасу. Вболівальники Зеніту не могли пробачити йому зраду, а його трансфер став першим офіційним у радянському футболі. Кияни заплатили за 19-річного форварда 36 тисяч рублів.

У Динамо конкурентами Саленка були зіркові форварди – Олег Протасов та Ігор Бєланов. Олег спочатку трохи загубився серед сузір'я імен у команді Валерія Лобановського. Однак Метр довіряв Саленку, регулярно знаходячи для нього місце у стартовому складі.

Саленко у київському Динамо / фото ФК Динамо

У наступному сезоні нападник став основним у Динамо, а його хет-трик у ворота московського Локомотива допоміг киянам здобути Кубок СРСР. За підсумком сезону "біло-сині" виграли рекордне 13-те чемпіонство СРСР.

Загалом за чотири сезони у Києві Саленко зіграв 129 матчів, забив 45 голів та віддав 18 асистів. У жодній зі своїх наступних команд він не зіграв більше поєдинків.

Саленко найбільше матчів зіграв за Динамо / фотo Getty Images

Як Саленко встановив бомбардирський рекорд, який побив Довбик?

Після розпаду Радянського Союзу практично усі футболісти мріяли пограти у європейських чемпіонатах. Не став виключенням і Олег Саленко, який у 1992 році вже сидів на валізах. Форвард побував на перегляді у лондонському Тоттенхемі, де оформив хет-трик за дублерів. Однак справа до підписання контракту не дійшла через проблеми з дозволом на роботу.

У підсумку Саленко опинився у скромному іспанському Логроньєсі. За 16 матчів він забив 7 голів та врятував команду від вильоту. А вже у наступному сезоні наколотив 16 голів у Ла Лізі. Тривалий час Олег утримував бомбардирський рекорд для гравців з колишнього Радянського Союзу. Лише у сезоні-2023/24 Артем Довбик забив за Жирону 24 голи та перевершив досягнення Саленка.

Саленко у Логроньєсі / фото з відкритих джерел

Як Саленко встиг пограти за збірні України та Росії?

29 квітня 1992 року збірна України в Ужгороді провела перший матч з часу проголошення незалежності. В історичному поєдинку взяв участь нападник Динамо Олег Саленко. Він мав кілька моментів для взяття воріт, але автором першого голу став Іван Гецько, який замінив динамівця.

На жаль, через підкилимні ігри ФІФА та УЄФА визнали правонаступницею СРСР Росію, допустивши її до кваліфікації на ЧС-1994. Україна два роки змушена була грати товариські поєдинки. Через брак фінансування тренери "синьо-жовтих" не запрошували на спаринги легіонерів.

Цим скористався північний сусід, який переманив багато українських футболістів під свої прапори, спокусивши великими грішми та участю у чемпіонаті світу-1994. Свій вибір тоді зробив і Саленко, який у вересні 1993 року дебютував за Росію.

Чемпіонат світу 1994 у США став зоряним часом для Саленка. У матчі проти Камеруну (6:1) він оформив пента-трик, встановивши рекорд результативності в одному матчі. За підсумком ЧС-1994 Олег отримав "Золоту бутсу", розділивши лаври найкращого бомбардира з легендарним Хрісто Стоїчковим – в обох по 6 голів.

Олег і Роман Саленко із "Золотою бутсою" / фото з ФК Динамо

Завершення кар'єри та повернення в Україну

Ще перед чемпіонатом світу Саленко підписав контракт з Валенсією. Однак тренер "кажанів" Карлуш Паррейра, який привів Бразилію до "золота" ЧС, не дуже розраховував на героя Мундіаля. Тож по завершенню сезону-1994/95 Олег підписав контракт з Глазго Рейнджерс, де приєднався до колишнього одноклубника по Динамо – Олексія Михайличенка. Проте у Шотландії бомбардир не затримався попри вигідний контракт. Його наступною командою став турецький Істанбулспор.

Олег Саленко у Рейнджерс / фотo Getty Images

Тоді у форварда з'явилися проблеми з коліном, через що він ліг на операційний стіл. Через невдале лікування Саленко ніяк не міг повноцінно заграти. Після Істанбулспору він встиг засвітитися в іспанській Кордові та польській Погоні, де сумарно зіграв за два сезони чотири матчі.

У 2002 році Саленко повернувся в Україну. У нього був варіант з київським Арсеналом, але тодішній тренер В'ячеслав Грозний не захотів підписувати статусного форварда. На цьому ігрова кар'єра Саленка завершилася.

Що Саленко говорив про війну в Україні?

Перед початком повномасштабного вторгнення Олег Саленко вважав себе радянською людиною. Під час спілкування з представниками ЗМІ він називав українців і росіян одним народом.

24 лютого 2022 року змінило світогляд Саленка. Невмотивована агресія Росії відкрила йому очі. У перший рік повномасштабної війни Олег дав інтерв'ю іспанському виданню Relevo, де він назвав російського диктатора Путіна божевільним.

Він при владі 20 років. Так просто не може бути. Навіть чисто з психологічних причин. І ось це безумство занесло його в Україну. Він з'їхав з глузду! Якби мені дали таку владу на такий термін, я б теж збожеволів. Це те, що зараз відбувається з Путіним, і він уже не в змозі цього приховати,

– розповів Саленко.

Де зараз живе та чим займається Саленко?

Олег Саленко продовжує жити в столиці України. Він активно грає за ветеранів київського Динамо та бере участь у благодійних акціях по збору допомоги для ЗСУ.

Саленко на матчі ветеранів / фото з фейсбук-сторінки Зірки українського футболу

Рекордсмен ЧС-1994 у спортивних виданнях виконує роль експерта. Нещодавно ексфорвард порекомендував київському Динамо кандидатури на посаду головного тренера.

Син Олега Саленка Роман теж став футболістом. Він навчався в академії Динамо, але у професійному футболі дебютував за вишгородський Діназ.

Роман Саленко у складі Динамо / фото ФК Динамо

У 17 років повернувся в Динамо, підписавши професійний контракт. Наразі Роман виступає на правах оренди за луганську Зорю та викликається у молодіжну збірну України.