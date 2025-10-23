Іван Яремчук не має власного житла в Україні, а тому останні три роки проживав у знайомих за кордоном. Коли 63-річний ексгравець Динамо вирушав з Бельгії до Польщі, його заарештували в аеропорту Кракова, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Читайте також Колишній футболіст збірної України закликав Ярмоленка не ганьбитися та завершити кар'єру

За що затримали Яремчука у Польщі?

Зіркового футболіста запросили на матч ветеранських команд, який мав відбутися перед поєдинком відбору на ЧС-2026 Україна – Азербайджан. Проте несподівано його затримала польська поліція.

Брат Івана Михайло Яремчук, який з ним проживав у Бельгії, розповів подробиці гучного арешту.

В аеропорту Кракова Івана цілком неочікувано заарештувала поліція. Він мені зателефонував, швидко розповів, що його затримують поліціянти. Але я був в той момент на мовних курсах, не міг говорити. Коли вийшов і перенабрав, з братом вже не було зв’язку. Я зв'язався з хлопцями, які організовують ветеранські матчі, вони почали зі свого боку з'ясовувати ситуацію. Їм підтвердили в аеропорту, що Івана заарештувала поліція. Його справу передали в прокуратуру, в 3-й відділ. Справа буде розглядатися в суді Кракова,

– розповів брат Яремчука.

Після затримання рідні Яремчука вже понад 10 днів не можуть з ним зв'язатися. Вони не знають, за що його арештували. У польській поліції повідомили, що справа стосується його перебування у Чехії, коли він там жив 18 місяців перед переїздом до Бельгії. Раніше Іван без проблем їздив Європою на ветеранські матчі.

Іван Яремчук у матчі за ветеранську збірну України / фото із соцмереж

Що відомо про кар'єру Івана Яремчука?

Іван Яремчук народився 19 березня 1962 року на Закарпатті у селі Великий Бичків. Його першою командою був черкаський Дніпро, за який він зіграв понад 100 матчів. У 1983 році його призвали до лав радянської армії, але він проходив службу у київському СКА, яке виступало у Другій лізі.

Стрімкий злет кар'єри Яремчука стався у 1985 році, коли його запросили у київського Динамо. Гравець з Другої ліги одразу став основним у великій команді Валерія Лобановського та потрапив до складу збірної СРСР.

Іван Яремчук (нижній ряд у центрі) у складі легендарного Динамо-1986 / фото ФК Динамо

У 1986 році разом з Динамо Яремчук став володарем Кубка кубків, а влітку того ж року забивав голи на чемпіонаті світу у Мексиці.

Проте в тому році Іван отримав важку травму, через яку міг завершити кар'єру у 24 роки. Під час щорічного турніру Кубок Сантьяго Бернабеу знаменитий гравець Реала Хорхе Вальдано зламав ногу Івану Яремчуку. Через жахливе пошкодження та неправильне лікування динамівець не грав майже рік.

Іван Яремчук у складі збірної СРСР / фото з відкритих джерел

Після перелому Яремчук повернувся у футбол та грав до 36 років. Він виступав у Німеччині, Ізраїлі, Чехії та Росії. Завершував ігрову кар'єру півзахисник у полтавській Ворсклі. Через системні травми Іван не зміг повною мірою реалізувати свій талант, хоча його ім'я вписане золотими літерами в історію українського футболу.

Останньою командою Яремчука була Ворскла / фото ФК Динамо

Як через казино Яремчук втратив усі гроші?

У 1991 році з київського Динамо Іван Яремчук перейшов до німецького Блау-Вайсс. Через травми він більшість часу залишався поза грою. У Берліні він вперше потрапив у казино та одразу виграв дві тисячі марок. Ігроманія повністю поглинула зіркового футболіста.

Через спокусу виграти легкі гроші Іван Яремчук залишився без житла та фінансових накопичень. Ексдинамівець заліз у борги, через які продав квартиру у Києві та джип. Окрім казино, Яремчук грав у спортивний покер та більярд.

Яремчук за рулеткою у казино / фото Бульвар

У 2009 році Іван Яремчук потрапив у гучний скандал. Ексзірку звинуватили у розбещенні неповнолітньої. У коментарі виданню Сєгодня колишній футболіст спростовував усі звинувачення.

Це якийсь наклеп. Я поняття взагалі не маю, звідки пішла ця чутка. Розпустою я ніколи не займався. Міліція повідомила? Не знаю. Мене взагалі нікуди не викликали. Я піду до райуправління і буду розбиратися. Так, я говорив, що люблю дівчат. Але в розумних межах,

– коментував звинувачення Яремчук.

Зрештою скандал вдалося владнати. Іван Яремчук почав регулярно грати у ветеранських матчах за київське Динамо та збірну України. Здавалося, що життя легенди Динамо пішло на лад.

Де жив Яремчук перед війною та що відомо про його родину?

Іван Яремчук не зміг влаштувати особисте життя. Знаменитий футболіст не був одружений, але має дорослу доньку. Валерія Яремчук була успішною спортсменкою та ставала чемпіонкою України у синхронному плаванні. Наразі вона проживає у Чернівцях разом зі своїм 3-річним сином – онуком Івана Яремчука.

Перед початком повномасштабної війни ексдинамівець жив у своєї племінниці на Київщині. У перші дні агресії Росії Яремчук записався до тероборони. Разом із захисниками патрулював та рив окопи на підступах до Києва. Про це він розповів в інтерв'ю "Чемпіону".

Свій 60-річний ювілей Яремчук відсвяткував у рідному селі на Закарпатті, звідки на запрошення одіозного ексдепутата Верховної Ради України Олександра Онищенка виїхав до Німеччини. Однак там довго не затримався і транзитом через Чехію потрапив до Бельгії.

Іван Яремчук з одноклубником Василем Рацем / фото ФК Динамо

Раніше ми розповідали про легендарного форварда Динамо Віктора Леоненка, якого тричі визнавали найкращим футболістом України.