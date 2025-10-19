Команди не змогли визначити сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1. Після поєдинку колишній нападник киян Олег Саленко заявив, що "біло-синім" потрібно змінити головного тренера, повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.

До теми Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Зорею: чи випустив Шовковський Ярмоленка

Що сказав Саленко про виступи Динамо?

На думку фахівця, Олександр Шовковський не справляється зі своєю роботою. Він вважає, що команді потрібен більш жорсткий наставник і навіть назвав двох кандидатів, які можуть покращити ситуацію у клубі.

"Динамо завжди має бути Динамо, і не важливо, матч це із Зорею, Шахтарем чи ще з кимось. Потрібен жорсткий тренер, який зміг би налагодити весь процес. Я, як колишній динамівець, переживаю за команду, і хочу, щоб із Динамо рахувалися в Європі, але реноме клубу вже давно втрачено.

Як можна не виграти в Зорі, а до цього ще в чотирьох матчах чемпіонату… З вітчизняних фахівців я б порекомендував двох людей, які можуть привести команду до тями. Це Юрій Максимов або Юрій Калитвинцев", – сказав Саленко.

Довідка. Наразі київське Динамо посідає трете місце в турнірній таблиці УПЛ. Лідером несподівано став Кривбас, який напередодні здолав на виїзді Рух з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що в центральному поєдинку дев'ятого туру зустрічалися Полісся та Шахтар. Команди зіграли внічию 0:0 й наразі розташовуються на четвертій та другій сходинці відповідно.

Що відомо про виступи Динамо в сезоні-2025/2026?