Команди не змогли визначити сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1. Після поєдинку колишній нападник киян Олег Саленко заявив, що "біло-синім" потрібно змінити головного тренера, повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.
Що сказав Саленко про виступи Динамо?
На думку фахівця, Олександр Шовковський не справляється зі своєю роботою. Він вважає, що команді потрібен більш жорсткий наставник і навіть назвав двох кандидатів, які можуть покращити ситуацію у клубі.
"Динамо завжди має бути Динамо, і не важливо, матч це із Зорею, Шахтарем чи ще з кимось. Потрібен жорсткий тренер, який зміг би налагодити весь процес. Я, як колишній динамівець, переживаю за команду, і хочу, щоб із Динамо рахувалися в Європі, але реноме клубу вже давно втрачено.
Як можна не виграти в Зорі, а до цього ще в чотирьох матчах чемпіонату… З вітчизняних фахівців я б порекомендував двох людей, які можуть привести команду до тями. Це Юрій Максимов або Юрій Калитвинцев", – сказав Саленко.
Довідка. Наразі київське Динамо посідає трете місце в турнірній таблиці УПЛ. Лідером несподівано став Кривбас, який напередодні здолав на виїзді Рух з рахунком 2:1.
Нагадаємо, що в центральному поєдинку дев'ятого туру зустрічалися Полісся та Шахтар. Команди зіграли внічию 0:0 й наразі розташовуються на четвертій та другій сходинці відповідно.
Що відомо про виступи Динамо в сезоні-2025/2026?
Розпочинали свій шлях у єврокубках з відбору в Лізі чемпіонів, але врешті-решт опинилися у груповому етапі Ліги конференцій, де у стартовому матчі поступилися Крістал Пелесу (0:2).
В чемпіонаті України "біло-сині" виграли чотири стартові поєдинки, але після цього вже у п'яти матчах поспіль не можуть перемогти, зігравши за цей час внічию з Оболонню, Олександрією, Карпатами, Металістом 1925 і Зорею.
Динамо повторило антирекорд за безвиграшною серією в УПЛ. У п'яти іграх поспіль кияни не могли також здобути перемогу в сезоні-2017/2018, коли команду очолював Олександр Хацкевич.
Наступний поєдинок "біло-сині" проведуть 23 жовтня у Лізі конференцій проти Самсунспора. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.