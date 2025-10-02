Цей поєдинок був умовно домашній для "біло-синіх". Він відбувся в польському Любліні, де кияни мали чудову підтримку від українських фанатів, повідомляє 24 Канал.

Як минув поєдинок?

"Орли" ще до початку турніру вважалися головними фаворитами турніру. За версією суперкомп'ютера Opta, шанси англійського клубу виграти турнір сягали після жеребкування 34,1%, а киян – лише 0,5%.

Крістал Пелас зі старту захопив ініціативу, проте не створював тривалий час небезпечних моментів. Кияни ж наприкінці десятої хвилини отримали право на небезпечний штрафний удар, проте не змогли створити загрози суперникам – перший удар Володимира Бражка заблокували, а другий був зовсім неточним.

На 27-й хвилині пошкодження отримав Тарас Михавко. Поки кияни готували заміну "орли" змогли скористатися більшістю та забили гол.

Єремі Піно навісив м'яч у глибину штрафного майданчика, де відкритим залишався Даніель Муньйос. Він з близької відстані пробив головою в ліву дев'ятку – без шансів для Руслана Нещерета.

Вже після гола на заміну вийшов Назар Волошин. Наприкінці тайму гості домінували та могли забивати ще, але Руслан Нещерет був на місці та врятував Динамо.

Після перерви англійці продовжили атакувати та змогли витиснути з цього користь. На 54-й хвилині Едді Нкетіа забив гол, але перед цим опинився в офсайді, а вже в наступній атаці реалізував свій момент у межах правил – 0:2.

Крістал Пелес після цього продовжував домінувати й більшу частину матчу проводив на половині поля "біло-синіх". На 76-й хвилині Борна Соса отримав вилучення за фол проти Олександра Тимчика, але великої переваги киянам це не дало

Динамівці намагалися відігратися, проте шансів майже не було. Крістал Пелес продовжив свою безпрограшну серію до 19 поєдинків і довів, що не випадково вважається фаворитом Ліги конференцій.

Динамо – Крістал Пелес 0:2

Голи: Муньйос, 31, Нкетіа, 58

Нагадаємо, що в Лізі конференцій також виступає донецький Шахтар. "Гірники" в першому тупі зустрічатимуться з шотландським Абердіном. Цю гру можна подивитися на сервісах Megogo, зокрема, й у вільному доступі.

Що відомо про участь Динамо в Лізі конференцій?