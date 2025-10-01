Гра відбудеться в Абердіні на "Піттодрі Стедіум". Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Хто транслюватиме матч Абердін – Шахтар?

Донеччани вперше в історії виступатимуть у Лізі конференцій. Вони розпочинали свій шлях у єврокубках з відбору Ліги Європи, але у третьому колі кваліфікації поступилися Панатінаїкосу в серії пенальті, після чого в раунді плейоф здолали швейцарський Серветт.

Абердін, як і Шахтар, опинився у кваліфікації Ліги Європи завдяки перемозі в національному Кубку. У плейоф шотландці поступилися румунському Стяуа, тому також беруть участь саме в цьому турнірі.

В Україні поєдинок Абердін – Шахтар транслюватимуть у прямій трансляції на ресурсах Megogo. Він буде доступний для перегляду на ОТТ-платформі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S", а також безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Протистояння прокоментують Олександр Новак і Віталій Похвала. Перед матчем буде проведена традиційна аналітична студія, де ведучим буде Артем Панченко, а гостями – колишні гравці збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

До слова. Раніше Абердін і Шахтар ніколи не зустрічалися між собою. Загалом, за даними УЄФА, "гірники" шість разів грали з шотландськими клубами (дві перемоги, дві нічиї, дві поразки).

Нагадаємо, що також у Лізі конференцій візьме участь київське Динамо. "Біло-сині" в першому турі протистоятимуть англійському Крістал Пелес.

В якому стані підходять команди до очної зустрічі?