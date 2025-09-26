24 вересня визначились усі учасники 1/8 фіналу Кубка України з футболу-2025/2026. Не обійшлось без несподіванок, адже після 1/16 фіналу у боротьбі залишилось лише п'ятеро представників УПЛ, пише 24 Канал.

До теми Кубок України з футболу оновлює формат та трофей: що нового чекає на команди

Хто зіграє в 1/8 фіналу та результати жеребкування?

УПЛ в 1/8 фіналу представлятимуть Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Металіст 1925 (Харків), Рух (Львів) та ЛНЗ (Черкаси).

Також до цієї стадії дістались аж сім клубів із Першої ліги: Вікторія Суми, Фенікс-Маріуполь, Буковина Чернівці, Нива Тернопіль, Агробізнес Волочиськ, Інгулець Петрове, Чернігів.

Присутні в 1/8 фіналу також три клуби з Другої ліги (Лісне, Нива Вінниця, Локомотив Київ) та аматорська команда Агротех Тишківка.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:

Вікторія – Інгулець

Динамо – Шахтар

Агротех – Фенікс-Маріуполь

Буковина – Нива Тернопіль

Лісне – Чернігів

ЛНЗ – Рух

Агробізнес – Металіст 1925

Локомотив – Нива Вінниця

Протистояння в 1/8 фіналу також складатимуться із одного матчу. У разі нічиєї в основні 90 хвилин команди пробиватимуть пенальті.

Нагадаємо. Фінал Кубка України запланований на 20 травня 2026 року.

Чим ознаменувалась 1/16 фіналу Кубка України?