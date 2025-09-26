24 вересня визначились усі учасники 1/8 фіналу Кубка України з футболу-2025/2026. Не обійшлось без несподіванок, адже після 1/16 фіналу у боротьбі залишилось лише п'ятеро представників УПЛ, пише 24 Канал.
Хто зіграє в 1/8 фіналу та результати жеребкування?
УПЛ в 1/8 фіналу представлятимуть Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Металіст 1925 (Харків), Рух (Львів) та ЛНЗ (Черкаси).
Також до цієї стадії дістались аж сім клубів із Першої ліги: Вікторія Суми, Фенікс-Маріуполь, Буковина Чернівці, Нива Тернопіль, Агробізнес Волочиськ, Інгулець Петрове, Чернігів.
Присутні в 1/8 фіналу також три клуби з Другої ліги (Лісне, Нива Вінниця, Локомотив Київ) та аматорська команда Агротех Тишківка.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:
- Вікторія – Інгулець
- Динамо – Шахтар
- Агротех – Фенікс-Маріуполь
- Буковина – Нива Тернопіль
- Лісне – Чернігів
- ЛНЗ – Рух
- Агробізнес – Металіст 1925
- Локомотив – Нива Вінниця
Протистояння в 1/8 фіналу також складатимуться із одного матчу. У разі нічиєї в основні 90 хвилин команди пробиватимуть пенальті.
Нагадаємо. Фінал Кубка України запланований на 20 травня 2026 року.
Чим ознаменувалась 1/16 фіналу Кубка України?
- Найсвіжішою інформацією, яку повідомили в УАФ, стало виключення Кривбаса з-поміж учасників 1/8 фіналу. Криворізький клуб в 1/16 фіналу по серії пенальті пройшов Чернігів, але при цьому перевищив допустимий ліміт на легіонерів. Через що Кривбас дискваліфікували, а у наступній стадії зіграє їх екссуперник Чернігів.
- Аматорський Агротех несподівано в 1/16 фіналу вибив по пенальті одеський Чорноморець. Перед цим аматорський колектив пройшов ще один клуб УПЛ Епіцентр. Після гри півзахисник тріумфаторів у коментарі Sport.ua розповів, як перед матчем уся команда збирала кавуни у сільськогосподарській фірмі, яка є спонсором їх клубу.
- Одним із найнесподіваніших рахунків стала розгромна перемога Руха над Поліссям 3:0.