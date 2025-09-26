24 сентября определились все участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу-2025/2026. Не обошлось без неожиданностей, ведь после 1/16 финала в борьбе осталось только пятеро представителей УПЛ, пишет 24 Канал.

Кто сыграет в 1/8 финала и результаты жеребьевки?

УПЛ в 1/8 финала будут представлять Шахтер (Донецк), Динамо (Киев), Металлист 1925 (Харьков), Рух (Львов) и ЛНЗ (Черкассы).

Также в эту стадию добрались семь клубов из Первой лиги: Виктория Сумы, Феникс-Мариуполь, Буковина Черновцы, Нива Тернополь, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово, Чернигов.

Присутствуют в 1/8 финала также три клуба из Второй лиги (Лесное, Нива Винница, Локомотив Киев) и любительская команда Агротех Тышковка.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины:

Виктория – Ингулец

Динамо – Шахтер

Агротех – Феникс-Мариуполь

Буковина – Нива Тернополь

Лисне – Чернигов

ЛНЗ – Рух

Агробизнес – Металлист 1925

Локомотив – Нива Винница

Противостояния в 1/8 финала также будут состоять из одного матча. В случае ничьей в основные 90 минут команды будут пробивать пенальти.

Напомним. Финал Кубка Украины запланирован на 20 мая 2026 года.

