24 сентября определились все участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу-2025/2026. Не обошлось без неожиданностей, ведь после 1/16 финала в борьбе осталось только пятеро представителей УПЛ, пишет 24 Канал.
По теме Кубок Украины по футболу обновляет формат и трофей: что нового ждет команды
Кто сыграет в 1/8 финала и результаты жеребьевки?
УПЛ в 1/8 финала будут представлять Шахтер (Донецк), Динамо (Киев), Металлист 1925 (Харьков), Рух (Львов) и ЛНЗ (Черкассы).
Также в эту стадию добрались семь клубов из Первой лиги: Виктория Сумы, Феникс-Мариуполь, Буковина Черновцы, Нива Тернополь, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово, Чернигов.
Присутствуют в 1/8 финала также три клуба из Второй лиги (Лесное, Нива Винница, Локомотив Киев) и любительская команда Агротех Тышковка.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины:
- Виктория – Ингулец
- Динамо – Шахтер
- Агротех – Феникс-Мариуполь
- Буковина – Нива Тернополь
- Лисне – Чернигов
- ЛНЗ – Рух
- Агробизнес – Металлист 1925
- Локомотив – Нива Винница
Противостояния в 1/8 финала также будут состоять из одного матча. В случае ничьей в основные 90 минут команды будут пробивать пенальти.
Напомним. Финал Кубка Украины запланирован на 20 мая 2026 года.
Чем ознаменовалась 1/16 финала Кубка Украины?
- Самой свежей информацией, которую сообщили в УАФ, стало исключение Кривбасса из числа участников 1/8 финала. Криворожский клуб в 1/16 финала по серии пенальти прошел Чернигов, но при этом превысил допустимый лимит на легионеров. Из-за чего Кривбасс дисквалифицировали, а в следующей стадии сыграет их экс-соперник Чернигов.
- Любительский Агротех неожиданно в 1/16 финала выбил по пенальти одесский Черноморец. Перед этим любительский коллектив прошел еще один клуб УПЛ Эпицентр. После игры полузащитник триумфаторов в комментарии Sport.ua рассказал, как перед матчем вся команда собирала арбузы в сельскохозяйственной фирме, которая является спонсором их клуба.
- Одним из самых неожиданных счетов стала разгромная победа Руха над Полесьем 3:0.