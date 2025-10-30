Бывший тренер ряда украинских клубов Олег Дулуб поделился впечатлениями от этого статусного противостояния. Он рассказал, благодаря чему "бело-синие" смогли переиграть принципиального соперника, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Как Дулуб прокомментировал матч Динамо – Шахтер?

По словам специалиста, ключевым фактором стали замены. Особенно он выделил выход Владимира Бражка в начале второго тайма, который очень хорошо взаимодействовал с партнерами.

После его появления в Динамо сразу заработал треугольник Бражко – Пихаленок – Буяльский. Владимир пробивал из-за пределов штрафной площади, Пихаленок сделал тоже три удара, которые привели к угловым, подачи с которых выполнял Буяльский. С третьего раза до мяча добирается Бражко, который пробивает, после чего на добивании оказывается Герреро, который и забивает победный гол,

– сказал тренер.

Специалист также отметил, что важную роль сыграл опыт игроков Динамо. По его мнению, именно ветераны команды смогли перевернуть ход встречи, в которой "бело-синие" первый тайм исключительно отбивались.

"Динамовцы хорошо использовали фланги. Нельзя также не отметить средний возраст команд. Разница составляет три года в пользу Динамо: 26,8 против 23,5. Если взять по игрокам, то именно опыт Ярмоленка (36), Буяльского (32), Караваева (32), Пихаленка (28) сыграли свою роль. Именно благодаря этому удалось переломить ход матча, который для динамовцев складывался откровенно неудачно, если брать во внимание первый тайм и пропущенный гол в начале второй половины игры", – объяснил Дулуб.

Справка. Эта победа стала первой для Динамо в последних десяти матчах против Шахтера. До этого киевляне потерпели 5 поражений и 4 раза команды сыграли вничью.

Напомним, что накануне определились все участники 1/4 финала Кубка Украины. До этой стадии турнира дошли три представителя УПЛ, четыре команды из Первой лиги и один клуб из Второй лиги.

