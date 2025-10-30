Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1. После финального свистка лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко прокомментировал успешный для своей команды поединок, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.

Что сказал Ярмоленко о матче Динамо – Шахтер?

36-летний ветеран, забивший первый гол динамовцев, рассказал, благодаря чему киевляне смогли перевернуть игру после очень слабого первого тайма. Он выделил командный дух и способность коллектива терпеть, когда было очень сложно.

"Что принесло победу? Я думаю, что в первую очередь терпение и вера друг в друга. Потому что в первом тайме было нам очень тяжело. Шахтер владел мячом, имел полное преимущество, я считаю. И, конечно, нам надо было терпеть. Мы понимали, что они не смогут в таком темпе действовать на протяжении всего матча, и у нас будет свой момент, который надо будет реализовать. Что и произошло.

И потом уже, я считаю, мы перехватили инициативу, можно так сказать. Конечно, где-то играли осторожно, потому что понимаем, что кубковая игра, шанса на ошибку нет, но потом, когда пропустили, поняли, что уже нечего терять и надо идти вперед", – заявил Ярмоленко.

Также футболист прокомментировал свою замену почти сразу после забитого гола. Он признался, что за две минуты до взятия ворот сам попросил ее, ведь чувствовал, что уже устал.

Я показал, что еще пять минут – и меняйте меня. Потому что понимал, что уже все, "наелся", поскольку давно не играл, сыграл с Кривбассом, и через два дня на третий мне было тяжело. Я честно поднял руку, сказал, что пять минут еще могу отдать. Я понимал, что на замене сидят свежие ребята, голодные, которые выйдут и сыграют не хуже меня. Я не хочу мешать команде, я не враг ей,

– добавил Андрей.

Отметим, что в этом матче Ярмоленко отметился восьмым голом в "Классическом". Он догнал Милевского по этому показателю и теперь отстает лишь от Олега Блохина.

Интересно. Перед поединком Динамо – Шахтер Артем Милевский в комментарии пресс-службе IGNIS предсказывал победу киевлян со счетом 1:0. Делая прогноз, он желал Андрею Ярмоленку забить гол и догнать себя в гонке бомбардиров наиболее статусного украинского противостояния.

Напомним, что эта победа стала первой для Динамо над Шахтером в последних десяти очных матчах. Киевляне в последний раз побеждали еще в апреле 2021 года.

В следующем туре Украинской Премьер-лиги состоится снова "Классическое". Команды будут определять сильнейшего 2 ноября во Львове.

Что известно о выступлениях Ярмоленка в сезоне-2025/2026?