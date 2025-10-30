Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. Після фінального свистка лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко прокоментував успішний для своєї команди поєдинок, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.

Читайте також Тренер Роми оцінив гру Довбика після переможного гола українця

Що сказав Ярмоленко про матч Динамо – Шахтар?

36-річний ветеран, який забив перший гол динамівців, розповів, завдяки чому кияни змогли перевернути гру після дуже слабкого першого тайму. Він виокремив командний дух і здатність колективу терпіти, коли було дуже складно.

"Що принесло перемогу? Я думаю, що в першу чергу терпіння та віра один в одного. Тому що в першому таймі було нам дуже важко. Шахтар володів м’ячем, мав повну перевагу, я вважаю. І, звичайно, нам треба було терпіти. Ми розуміли, що вони не зможуть в такому темпі діяти протягом усього матчу, і в нас буде свій момент, який треба буде реалізувати. Що і сталося.

І потім уже, я вважаю, ми перехопили ініціативу, можна так сказати. Звичайно, десь грали обережно, тому що розуміємо, що кубкова гра, шансу на помилку немає, але потім, коли пропустили, зрозуміли, що вже нема чого втрачати та треба йти вперед", – заявив Ярмоленко.

Також футболіст прокоментував свою заміну майже одразу після забитого гола. Він зізнався, що за дві хвилини до взяття воріт сам попросив її, адже відчував, що вже втомився.

Я показав, що ще п’ять хвилин – і змінюйте мене. Тому що розумів, що вже все, "наївся", оскільки давно не грав, зіграв із Кривбасом, і через два дні на третій мені було важко. Я чесно підняв руку, сказав, що п’ять хвилин ще можу віддати. Я розумів, що на заміні сидять свіжі хлопці, голодні, які вийдуть та зіграють не гірше за мене. Я не хочу заважати команді, я не ворог їй,

– додав Андрій.

Зазначимо, що в цьому матчі Ярмоленко відзначився восьмим голом у "Класичному". Він наздогнав Мілевського за цим показником і тепер відстає лише від Олега Блохіна.

Цікаво. Перед поєдинком Динамо – Шахтар Артем Мілевський у коментарі пресслужбі IGNIS передбачував перемогу киян з рахунком 1:0. Роблячи прогноз, він бажав Андрію Ярмоленку забити гол і наздогнати себе в гонці бомбардирів найбільш статусного українського протистояння.

Нагадаємо, що ця перемога стала першою для Динамо над Шахтарем в останніх десяти очних матчах. Кияни востаннє перемагали ще у квітні 2021 року.

В наступному турі Української Прем'єр-ліги відбудеться знову "Класичне". Команди визначатимуть сильнішого 2 листопада у Львові.

Що відомо про виступи Ярмоленка в сезоні-2025/2026?