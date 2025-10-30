Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1 завдяки вирішальному голу Артема Довбика. На післяматчевій пресконференції Джан П'єро Гасперіні висловився про гру українського форварда, повідомляє 24 Канал із посиланням на Voce Giallo Rossa.

Як Гасперіні прокоментував виступ Довбика?

Головний тренер Роми був задоволений виступом уродженця Черкас, який цей поєдинок розпочинав на лаві запасних. Він заявив, що Артем Довбик демонструє прогрес і йому сподобався не тільки гол, а й сама гра форварда.

Мені здається, що Довбик зростає у фізичному плані. Після всім відомих пенальті він мав великий шанс у Флоренції, відмінний момент проти Інтера. У нього вже було кілька нагод забити гол, але сьогоднішній м'яч був дуже красивим. Важливий не тільки гол, але і його залученість у гру команди значно зросла. Ми працюємо над цим, даємо йому всю необхідну впевненість,

– заявив Гасперіні.

Також спеціаліст пояснив, чому українець не вийшов у стартовому складі та не став першим вибором при вимушеній заміні нападника Евана Фергюсона в першому таймі.

"Чому я в першому таймі випустив Бейлі, а не Довбика? Я хотів грати з Бейлі, Дибалою та Суле. Я хотів зосередитися на техніці, пасі та швидкості, але мені здавалося, що Бейлі ще не відновився після матчу з Сассуоло. Йому було важко бути активним і швидким, тому в другому таймі я поставив Ель-Айнауї з Крістанте під нападниками.

На полі завжди було три атакувальних гравці, незалежно від фізичної підготовки. Дибала, Довбик і Фергюсон можуть грати в атаці. Потім ми ставимо крайніх нападників і Крістанте під нападом. Ми завжди покладаємося на цю систему, рідко застосовуємо інші схеми", – заявив тренер.

До слова. Завдяки цій перемозі Рома наздогнала Наполі, який очолює турнірну таблицю Серії А. Обидві команди набрали по 21 очку після стартових дев'яти турів.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть 2 листопада на виїзді проти Мілана. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Що відомо про виступи Довбика за Рому?