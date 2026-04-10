Андрій Ярмоленко вперше прокоментував провал збірної України у відборі на ЧС-2026. Лідер Динамо розповів на ютуб-каналі Гливинський Pro Sport, що його присутність не гарантувала б іншого результату.
Що сказав Ярмоленко про поразку збірної України?
Футболіст скептично поставився до думки, що його невиклик став ключовою причиною невдачі у плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026.
Уболівальники говорили, що не вистачило мене і моєї харизми? Ну, слухайте, харизма була в грі з Карпатами... І що, щось змінилося? Тому це таке. Був би я в збірній – можливо, так само програли б. Завжди легко говорити, коли ти програв, що не вистачало того чи іншого, тактики чи настрою. Так завжди буде. Класно говорити після свистка,
– сказав Андрій Ярмоленко.
Чому Україна не поїде на ЧС-2026?
- Команда під керівництвом Сергія Реброва зупинилася за крок до фіналу відбору. У півфіналі плей-оф синьо-жовті поступилися Швеції з рахунком 1:3.
- Після цього Україна втратила шанс потрапити на чемпіонат світу, який відбудеться у 2026 році. Востаннє на мундіалі національна команда виступала ще у 2006-му.
- Попереду на збірну чекають інші турніри, зокрема Ліга націй, однак невихід на ЧС уже називають одним із головних розчарувань останніх років для українського футболу.