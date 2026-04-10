Андрей Ярмоленко впервые прокомментировал провал сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Лидер Динамо рассказал на ютуб-канале Гливинский Pro Sport, что его присутствие не гарантировало бы другого результата.
Что сказал Ярмоленко о поражении сборной Украины?
Футболист скептически отнесся к мнению, что его невызов стал ключевой причиной неудачи в плей-офф отбора к чемпионату мира-2026.
Болельщики говорили, что не хватило меня и моей харизмы? Ну, слушайте, харизма была в игре с Карпатами... И что, что-то изменилось? Поэтому это такое. Был бы я в сборной – возможно, так же проиграли бы. Всегда легко говорить, когда ты проиграл, что не хватало того или иного, тактики или настроя. Так всегда будет. Классно говорить после свистка,
– сказал Андрей Ярмоленко.
Почему Украина не поедет на ЧМ-2026?
- Команда под руководством Сергея Реброва остановилась в шаге от финала отбора. В полуфинале плей-офф сине-желтые уступили Швеции со счетом 1:3.
- После этого Украина потеряла шанс попасть на чемпионат мира, который состоится в 2026 году. Последний раз на мундиале национальная команда выступала еще в 2006-м.
- Впереди сборную ждут другие турниры, в частности Лига наций, однако невыход на ЧМ уже называют одним из главных разочарований последних лет для украинского футбола.