Андрей Ярмоленко впервые прокомментировал провал сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Лидер Динамо рассказал на ютуб-канале Гливинский Pro Sport, что его присутствие не гарантировало бы другого результата.

Что сказал Ярмоленко о поражении сборной Украины?

Футболист скептически отнесся к мнению, что его невызов стал ключевой причиной неудачи в плей-офф отбора к чемпионату мира-2026.

Болельщики говорили, что не хватило меня и моей харизмы? Ну, слушайте, харизма была в игре с Карпатами... И что, что-то изменилось? Поэтому это такое. Был бы я в сборной – возможно, так же проиграли бы. Всегда легко говорить, когда ты проиграл, что не хватало того или иного, тактики или настроя. Так всегда будет. Классно говорить после свистка,

– сказал Андрей Ярмоленко.

Почему Украина не поедет на ЧМ-2026?