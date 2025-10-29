На 48-й хвилині Лука Мейрелліш відкрив рахунок у матчі. Лише через 24 хвилини кияни змогли відігратись завдяки голу Андрія Ярмоленка після передачі Владислава Кабаєва, інформує 24 Канал.

До теми Динамо завдяки вольовому камбеку вибило Шахтар із 1/8 фіналу Кубка України

Скільки голів забив Ярмоленко у ворота Шахтаря?

Переможний гол у зустрічі забив Едуардо Герреро. Олександр Шовковський вгадав із заміною. Динамо стало шостим чвертьфіналістом Кубка України-2025/2026.

Для Ярмоленка цей м'яч в 1/8 фіналу став для Андрія Миколайовича восьмим у кар'єрі у ворота донецького Шахтаря. Досвідчений вінгер киян зрівнявся за цим показником із колишнім форвардом "біло-синіх" Артемом Мілевським.

Найкращим бомбардиром Динамо в українських "Класичних" проти Шахтаря досі є легендарний володар "Золотого м'яча-1975" Олег Блохін. На рахунку колишнього нападника 14 голів.

Що відомо про статистику Ярмоленка у сезоні-20125/2026?

Ярмоленко взяв участь у 14-ти матчах Динамо у цьому сезоні в усіх турнірах, у яких відзначився двома голами (дані Transfermarkt).

У минулому 10-му турі УПЛ Ярмоленко став автором третього голу Динамо у ворота Кривбаса. Для Андрія Миколайовича цей м'яч став 115-м в історії чемпіонату України. Ветеран киян ще більше наблизився до рекорду Максима Шацьких, у якого 124 результативні удари.

Нещодавно Ярмоленко у коментарі FootballHub розповів, чи був у нього конфлікт із головним тренером киян Шовковським.

"У мене ніяких конфліктів немає. Навіть якби був, я б точно не говорив про це на камеру — пішов би до головного тренера, і ми разом з’ясували б, що і як робити. Усе нормально, чесне слово. Я дуже задоволений тим, що команда сьогодні (26 жовтня – 24 Канал) перемогла. З хорошим настроєм готуватимемося до Шахтаря", – сказав Ярмоленко.