Игра состоится в Абердине на "Питтодри Стэдиум". Она начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Читайте также Звезды Реала и Баварии поднялись в рейтинге рекордсменов Лиги чемпионов

Кто будет транслировать матч Абердин – Шахтер?

Дончане впервые в истории будут выступать в Лиге конференций. Они начинали свой путь в еврокубках с отбора Лиги Европы, но в третьем круге квалификации уступили Панатинаикосу в серии пенальти, после чего в раунде плей-офф одолели швейцарский Серветт.

Абердин, как и Шахтер, оказался в квалификации Лиги Европы благодаря победе в национальном Кубке. В плей-офф шотландцы уступили румынскому Стяуа, поэтому также участвуют именно в этом турнире.

В Украине поединок Абердин – Шахтер будут транслировать в прямой трансляции на ресурсах Megogo. Он будет доступен для просмотра на ОТТ-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N + S", а также бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Противостояние прокомментируют Александр Новак и Виталий Похвала. Перед матчем будет проведена традиционная аналитическая студия, где ведущим будет Артем Панченко, а гостями – бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

К слову. Ранее Абердин и Шахтер никогда не встречались между собой. Всего, по данным УЕФА, "горняки" шесть раз играли с шотландскими клубами (две победы, две ничьи, два поражения).

Напомним, что также в Лиге конференций примет участие киевское Динамо. "Бело-синие" в первом туре будут противостоять английскому Кристал Пэласу.

В каком состоянии подходят команды к очной встрече?