Во встрече Кайрат – Реал хет-триком отметился Килиан Мбаппе, а в составе Баварии против Пафоса сыграл Мануэль Нойер. Это позволило этим футболистам подняться в рейтинге рекордсменов Лиги чемпионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Stats Foot.
Какие достижения покорились Мбаппе на Нойеру?
Три гола французского форварда помогли "сливочным" одержать победу со счетом 5:0. После этого звездный форвард Реала вышел на шестое место в гонке бомбардиров за всю историю турнира.
Сейчас в его активе 60 забитых мячей в самом престижном международном клубном турнире. Он приблизился к легендарному Раулю, который замыкает пятерку.
Лучшие бомбардиры в истории ЛЧ
- Криштиану Роналду – 140 голов;
- Лионель Месси – 129;
- Роберт Левандовский – 105;
- Карим Бензема – 90;
- Рауль – 71.
К слову. Перед матчем Кайрат – Реал в сети активно обсуждали ужасное состояние санузла на стадионе в Алматы. Журналист опубликовал видео из туалета и оно стало вирусным и предметом оживленной дискуссии.
Также свою позицию в рейтинге рекордсменов Лиги чемпионов улучшил Мануэль Нойер. Он после победы над Пафосом (5:1) имеет в своем активе 152 поединка в турнире и по этому показателю теперь делит пятое и шестое место (данные Transfermarkt).
Игроки с наибольшим количеством матчей в ЛЧ
- 1. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус) – 183;
- 2. Икер Касильяс (Реал, Порту) – 177;
- 3-4. Лионель Месси (Барселона, ПСЖ) – 163;
- 3-4. Томас Мюллер (Бавария) – 163;
- 5-6. Карим Бензема (Лион, Реал) – 152;
- 5-6. Мануэль Нойер (Шальке, Бавария) – 152.
Напомним, что впервые за 20 лет ни один украинский клуб не попал в основной раунд Лиги чемпионов. Единственными представителями УПЛ в еврокубках станут Динамо и Шахтер, которые впервые будут играть в Лиге конференций. Свои первые матчи они проведут 2 октября против Кристал Пэлас и Абердина соответственно.
Что известно о ЛЧ-2025/2026?
- После первого игрового дня второго тура турнирную таблицу возглавляют Бавария, Реал и Интер, которые имеют в своем активе по 6 очков.
- Центральным матчем тура станет встреча Барселоны и ПСЖ. Игра состоится 1 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.
- Этап лиги завершится 28 января, а финал состоится 30 мая на "Пушкаш Арена" в венгерском Будапеште.