Накануне состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция. На ней было немало иностранных журналистов, которые были шокированы условиями на стадионе, сообщает 24 Канал со ссылкой на sports.kz.
Читайте также Будет единоличным футбольным королем, – Маркевич назвал игрока, который выиграет "Золотой мяч-2026"
Что шокировало журналистов на стадионе?
Один из гостей мероприятия снял видео из туалета на Центральном стадионе Алматы. Это вызвало волну обсуждений в соцсетях.
Состояние санузла было ужасным. Он выглядел очень устаревшим, не был чистым и там не было даже унитаза.
Это вызвало оживленные дискуссии среди фанатов в сети, которые заявляли, в частности, что виной этому является коррупция в Казахстане. Вот некоторые из комментариев:
- Стыдно, лучше бы в Астане играли.
- Ну что тут скажешь? Результат 30 лет коррупции.
- Это еще чисто, покажите им после матча сразу.
- "Любая страна начинается с туалета", где-то прочитала эту фразу и соглашаюсь с ней каждый день!
- Мне аж через экран стыдно.
Видео туалета, который шокировал журналистов перед матчем Кайрат – Реал
Отметим, что на самой пресс-конференции наставник Реала Хаби Алонсо с уважением высказался о будущем сопернике. Он заявил, что Кайрат является крепкой командой со своим стилем.
Мы видели их матчи против Селтика и Спортинга. У них сильный костяк, разные варианты в атаке. Они хорошо комбинируют, играют напрямую и имеют четкое видение,
– цитирует тренера Реала УЕФА.
Отметим, что матч Кайрат – Реал состоится 30 сентября и начнется в 19:45 по киевскому времени. Всего в этот день состоится девять поединков Лиги чемпионов.
Что известно о Кайрате в ЛЧ?
- В сезоне-2024 стал чемпионом Казахстана, благодаря чему получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
- Начал свой путь в турнире с первого раунда отбора и прошел на пути к этапу лиги Олимпию Любляну, финский КуПС, Слован Братиславу и шотландский Селтик.
- Клуб стал самым восточным представителем основного раунда Лиги чемпионов за всю историю.
- В первом туре подопечные Рафаэля Уразбахтина уступили Спортингу со счетом 1:4.