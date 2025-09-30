Накануне состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция. На ней было немало иностранных журналистов, которые были шокированы условиями на стадионе, сообщает 24 Канал со ссылкой на sports.kz.

Что шокировало журналистов на стадионе?

Один из гостей мероприятия снял видео из туалета на Центральном стадионе Алматы. Это вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Состояние санузла было ужасным. Он выглядел очень устаревшим, не был чистым и там не было даже унитаза.

Это вызвало оживленные дискуссии среди фанатов в сети, которые заявляли, в частности, что виной этому является коррупция в Казахстане. Вот некоторые из комментариев:

Стыдно, лучше бы в Астане играли.

Ну что тут скажешь? Результат 30 лет коррупции.

Это еще чисто, покажите им после матча сразу.

"Любая страна начинается с туалета", где-то прочитала эту фразу и соглашаюсь с ней каждый день!

Мне аж через экран стыдно.

Отметим, что на самой пресс-конференции наставник Реала Хаби Алонсо с уважением высказался о будущем сопернике. Он заявил, что Кайрат является крепкой командой со своим стилем.

Мы видели их матчи против Селтика и Спортинга. У них сильный костяк, разные варианты в атаке. Они хорошо комбинируют, играют напрямую и имеют четкое видение,

– цитирует тренера Реала УЕФА.

Отметим, что матч Кайрат – Реал состоится 30 сентября и начнется в 19:45 по киевскому времени. Всего в этот день состоится девять поединков Лиги чемпионов.

