Напередодні відбулася традиційна передматчева пресконференція. На ній було чимало іноземних журналістів, які були шоковані умовами на стадіоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на sports.kz.
Що шокувало журналістів на стадіоні?
Один із гостей заходу зняв відео з туалету на Центральному стадіоні Алмати. Це викликало хвилю обговорень у соцмережах.
Стан санвузла був жахливий. Він виглядав дуже застаріло, не був чистим і там не було навіть унітазу.
Це викликало жваві дискусії серед фанатів у мережі, які заявляли, зокрема, що виною цьому є корупція в Казахстані. Ось деякі з коментарів:
- Соромно, краще б в Астані грали.
- Ну що тут скажеш? Результат 30 років корупції.
- Це ще чисто, покажіть їм після матчу одразу.
- "Будь-яка країна починається з туалету", десь прочитала цю фразу та погоджуюсь з нею щодня!
- Мені аж через екран соромно.
Зазначимо, що на самій пресконференції наставник Реала Хабі Алонсо з повагою висловився про майбутнього суперника. Він заявив, що Кайрат є міцною командою зі своїм стилем.
Ми бачили їхні матчі проти Селтіка та Спортінга. У них сильний кістяк, різні варіанти в атаці. Вони добре комбінують, грають напряму й мають чітке бачення,
– цитує тренера Реала УЄФА.
Зазначимо, що матч Кайрат – Реал відбудеться 30 вересня та розпочнеться о 19:45 за київським часом. Всього в цей день відбудеться дев'ять поєдинків Ліги чемпіонів.
Що відомо про Кайрат у ЛЧ?
- В сезоні-2024 став чемпіоном Казахстану, завдяки чому отримав право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.
- Розпочав свій шлях у турнірі з першого раунду відбору та пройшов на шляху до етапу ліги Олімпію Любляну, фінський КуПС, Слован Братиславу та шотландський Селтік.
- Клуб став найсхіднішим представником основного раунду Ліги чемпіонів за всю історію.
- У першому турі підопічні Рафаеля Уразбахтіна поступилися Спортінгу з рахунком 1:4.