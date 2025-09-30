Напередодні відбулася традиційна передматчева пресконференція. На ній було чимало іноземних журналістів, які були шоковані умовами на стадіоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на sports.kz.

Читайте також Буде одноосібним футбольним королем, – Маркевич назвав гравця, який виграє "Золотий м'яч-2026"

Що шокувало журналістів на стадіоні?

Один із гостей заходу зняв відео з туалету на Центральному стадіоні Алмати. Це викликало хвилю обговорень у соцмережах.

Стан санвузла був жахливий. Він виглядав дуже застаріло, не був чистим і там не було навіть унітазу.

Це викликало жваві дискусії серед фанатів у мережі, які заявляли, зокрема, що виною цьому є корупція в Казахстані. Ось деякі з коментарів:

Соромно, краще б в Астані грали.

Ну що тут скажеш? Результат 30 років корупції.

Це ще чисто, покажіть їм після матчу одразу.

"Будь-яка країна починається з туалету", десь прочитала цю фразу та погоджуюсь з нею щодня!

Мені аж через екран соромно.

Відео туалету, який шокував журналістів перед матчем Кайрат – Реал

Зазначимо, що на самій пресконференції наставник Реала Хабі Алонсо з повагою висловився про майбутнього суперника. Він заявив, що Кайрат є міцною командою зі своїм стилем.

Ми бачили їхні матчі проти Селтіка та Спортінга. У них сильний кістяк, різні варіанти в атаці. Вони добре комбінують, грають напряму й мають чітке бачення,

– цитує тренера Реала УЄФА.

Зазначимо, що матч Кайрат – Реал відбудеться 30 вересня та розпочнеться о 19:45 за київським часом. Всього в цей день відбудеться дев'ять поєдинків Ліги чемпіонів.

Що відомо про Кайрат у ЛЧ?