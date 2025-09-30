Своєю думкою щодо тріумфу француза поділився досвідчений український тренер Мирон Маркевич. Він розповів, чи вважає справедливим таке рішення та спрогнозував наступного переможця, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Експрес".

Хто отримає "Золотий м'яч-2026"?

Іменитий спеціаліст заявив, що Дембеле дійсно видав феноменальний сезон, а заслуги команди стали вирішальними при голосуванні. При цьому колишній наставник збірної України прогнозує, що наступним володарем "Золотого м'яча" стане вундеркінд Барселони Ламін Ямаль.

"Дембеле справді був одним з найкращих у тріумфальному сезоні для ПСЖ. І йому вручили "Золотий м'яч" за успіхи команди. Усман вражає вмінням забивати голи на швидкості. Однак індивідуально ще сильнішим за нього був Ламін Ямал. Це справжній футбольний чарівник і віртуоз, але він не переміг, оскільки не перемогла Барселона.

На мою думку, якщо Ямаля оминуть травми, то наступного року він буде одноосібним футбольним королем. Цього року перемогу віддали Дембеле, оскільки Ямаль ще занадто молодий. Дембеле – для кожного футболіста приклад того, що ніколи не варто опускати рук. Так, в Барселоні він не виблискував, але далі працював і знайшов себе в ПСЖ", – сказав Маркевич.

До слова. У цьому сезоні Ламін Ямаль провів чотири матчі на клубному рівні. В них він уже забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

Зазначимо, що з думкою Мирона Маркевича погоджується й наставник Барселони Ганс-Дітер Флік. У коментарі для Marca він заявив, що переконаний у перемозі юного іспанця вже в наступному році.

У нас багато гравців, які здатні виграти цю нагороду. І я переконаний, що Ламін здобуде "Золотий м’яч уже наступного року,

– сказав Флік.

Що відомо про "Золотий м'яч-2025"?