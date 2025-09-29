Цей поєдинок відвідав відомий російський блогер АртПо, який вів свій блог з трибун стадіону "Парк де Пренс", повідомляє 24 Канал із посиланням на Football78. Він став свідком дуже неприємної події для "запорєбрикових" громадян і його обличчя в цей момент потрібно було бачити.

Упс! А що трапилось?

Спочатку росіянин спостерігав за матчем, у якому його земляк Матвій Сафонов сидів на лаві запасних. Ілля Забарний при цьому вийшов в основному складі, а згодом стало взагалі все прекрасно.

Український захисник відзначився дебютним голом за ПСЖ і в цей момент атмосфера на арені кардинально змінилася. Глядачі були в ейфорії та гучно підтримували киянина.

Фанати почали скандували "Забарний, Забарний", а один з уболівальників розгорнув український прапор за спиною блогера. В цей момент він намагався приховати своє розчарування, але вийшло не дуже переконливо.

АртПо відзначив лише асист Вітіньї, після чого замовк. Він помітно зніяковів перед камерою та тихенько сів на своє місце, поки всі аплодували стоячи футболісту збірної України.

Російський блогер зніяковів після гола Забарного: дивіться відео

До слова. В нинішньому сезоні російський воротар ПСЖ Матвій Сафонов ще не провів жодного матчу у складі парижан.

Зазначимо, що після матчу ПСЖ – Осер Луїс Енріке похвалив Іллю Забарного. В коментарі для L'Equipe він заявив, що українець демонструє саме таку гру, якої від нього й очікував тренерський штаб, коли наполягав на трансфері.

Як я оцінюю перший гол Іллі Забарного? Все, що ми бачили в ньому, ми й отримали. Це дуже молодий гравець, але вже з досвідом, з характером, ми раді, що він у нас є. Він зіграв на дуже високому рівні,

– сказав Енріке.

Наступний матч ПСЖ відбудеться вже 1 жовтня о 22:00 за київським часом. Підопічні Луїса Енріке зіграють проти Барселони в Лізі чемпіонів.

Що відомо про Забарного в ПСЖ?