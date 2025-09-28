Ілля Забарний відіграв черговий матч за ПСЖ. Український захисник вийшов з перших хвилин на матч 6-го туру Ліги 1 проти Осера, повідомляє 24 Канал.

Як Забарний забив за ПСЖ?

Для Іллі це вже четверте поспіль потрапляння в основу ПСЖ у чемпіонаті Франції. Попри відсутність травмованих Дембеле, Невеша та Дуе, підопічні Луїса Енріке все одно були фаворитами зустрічі.

Вже в середині першого тайму ПСЖ вийшов вперед і особливо приємно, що голом відзначився Забарний. Українець відгукнувся на навіс Вітіньї з глибини поля та головою пробив кіпера Осера.

Це дебютний гол Іллі у складі нової команди, тож фанати здійняли овації на його честь. Після цього ПСЖ очікувано контролював м'яч та довів справу до перемоги. У другому таймі перевагу парижан збільшив ще один центрбек Лукас Беральдо.

Рахунком 2:0 господарі і задовольнились. Перемога дозволила парижанам вийти на перше місце в турнірній таблиці, повідомляє сайт французької Ліги 1. Команда Луїса Енріке п'ять перемог у шести зустрічах, випереджаючи Марсель та Монако на три бали.

