Ілля Забарний відіграв черговий матч за ПСЖ. Український захисник вийшов з перших хвилин на матч 6-го туру Ліги 1 проти Осера, повідомляє 24 Канал.
До теми Більше, аніж очікувалось: з'явилась нова зарплата Забарного у ПСЖ
Як Забарний забив за ПСЖ?
Для Іллі це вже четверте поспіль потрапляння в основу ПСЖ у чемпіонаті Франції. Попри відсутність травмованих Дембеле, Невеша та Дуе, підопічні Луїса Енріке все одно були фаворитами зустрічі.
Вже в середині першого тайму ПСЖ вийшов вперед і особливо приємно, що голом відзначився Забарний. Українець відгукнувся на навіс Вітіньї з глибини поля та головою пробив кіпера Осера.
Ілля Забарний забив дебютний гол за ПСЖ: дивитися відео
Це дебютний гол Іллі у складі нової команди, тож фанати здійняли овації на його честь. Після цього ПСЖ очікувано контролював м'яч та довів справу до перемоги. У другому таймі перевагу парижан збільшив ще один центрбек Лукас Беральдо.
Рахунком 2:0 господарі і задовольнились. Перемога дозволила парижанам вийти на перше місце в турнірній таблиці, повідомляє сайт французької Ліги 1. Команда Луїса Енріке п'ять перемог у шести зустрічах, випереджаючи Марсель та Монако на три бали.
Забарний в одній команді з росіянином
- Нагадаємо, що Забарний перебрався в ПСЖ із Борнмута цього літа. Українець обійшовся переможцям Ліги чемпіонів у 63 мільйони євро, повідомляє Transfermarkt.
- Ілля отримав чимало критики за цей трансфер, адже у ПСЖ виступає росіянин Матвій Сафонов. Ходили навіть чутки, що Забарний ставив умову ПСЖ щодо продажу Сафонова.
- Проте воротар з Росії все ж залишився у клубі. Згодом Забарний висловився про відносини із Сафоновим та зазначив, що він не підтримує близькі стосунки з росіянами
- У свою чергу Сафонов також прокоментував слова українця. Нагадаємо, що Ілля відіграв вже шостий матч за ПСЖ цього сезону (чотири з них – насухо), тоді як росіянин – жодного/