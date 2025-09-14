"Було тривожно": воротар ПСЖ Сафонов прокоментував слова Забарного, що Росія є агресором

Цього літа захисник збірної України Ілля Забарний став гравцем ПСЖ. Це викликало чимало суперечок у фанатів, адже у клубі грає воротар з Росії Матвій Сафонов. Зрештою були побоювання щодо можливого конфлікту в команді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Napoli Magazine.

Що сказав Сафонов про Забарного?

Сам же Забарний висловився щодо гри в одній команді з росіянином. У свої промові Ілля наголосив, що його з Сафоновим пов'язує лише тренувальний процес, а сам він не спілкується з росіянами та підтримує бойкот представників країни-терористки.

У свою чергу російський воротар відреагував на цю репліку українця. Сафонов зазначив, що він не думає про слова Забарного, а також не збирається йти з ПСЖ.

Я не знаю, що ви хочете від мене почути про його слова. Я просто зосереджений на тому, щоб викладатися на полі на повну. Хочу показувати клубу, що вони можуть мені довіряти. Від читання певних новин мені було тривожно, але мене це не стосується. Я не маю намір залишати ПСЖ,

– зазначив Сафонов.

Зазначимо, що Забарний став одним з найдорожчих придбань в історії ПСЖ. Футболіст Борнмута обійшовся французам у 63 мільйони євро. Частину з цих грошей отримає Динамо.

Що між Сафоновим та Забарним: Ходили чутки, що Забарний перед трансфером ставив умову ПСЖ щодо продажу Сафонова.

Матвій же залишився у клубі, а ПСЖ відпрацював стратегію поведінки щодо відносин між гравцями.

До слова, спершу Сафонов відмовився коментувати співпрацю із Забарним, але тепер відповів на його думку.

Українець вже відіграв два матчі за ПСЖ у сезоні 2025-2026, тоді як росіянин – жодного.

Паризька команда лідирує в чемпіонаті Франції, вигравши усі три матчі на старті.



