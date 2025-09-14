"Было тревожно": вратарь ПСЖ Сафонов – про слова Забарного, что Россия является агрессором

Этим летом защитник сборной Украины Илья Забарный стал игроком ПСЖ. Это вызвало немало споров у фанатов, ведь в клубе играет вратарь из России Матвей Сафонов. В конце концов были опасения относительно возможного конфликта в команде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Napoli Magazine.

По теме Расписание матчей и результаты ПСЖ в сезоне 2025-2026

Что сказал Сафонов о Забарном?

Сам же Забарный высказался насчет игры в одной команде с россиянином. В своей речи Илья отметил, что его с Сафоновым связывает только тренировочный процесс, а сам он не общается с россиянами и поддерживает бойкот представителей страны-террористки.

В свою очередь российский вратарь отреагировал на эту реплику украинца. Сафонов отметил, что он не думает о словах Забарного, а также не собирается уходить из ПСЖ.

Я не знаю, что вы хотите от меня услышать о его словах. Я просто сосредоточен на том, чтобы выкладываться на поле на полную. Хочу показывать клубу, что они могут мне доверять. От чтения определенных новостей мне было тревожно, но меня это не касается. Я не намерен покидать ПСЖ,

– отметил Сафонов.

Отметим, что Забарный стал одним из самых дорогих приобретений в истории ПСЖ. Футболист Борнмута обошелся французам в 63 миллиона евро. Часть из этих денег получит Динамо.

Читайте также Тренер Забарного упал с велосипеда и сломал ключицу

Что между Сафоновым и Забарным: Ходили слухи, что Забарный перед трансфером ставил условие ПСЖ о продаже Сафонова.

Матвей же остался в клубе, а ПСЖ отработал стратегию поведения относительно отношений между игроками.

К слову, сначала Сафонов отказался комментировать сотрудничество с Забарным, но теперь ответил на его мнение.

Украинец уже сыграл два матча за ПСЖ в сезоне 2025-2026, тогда как россиянин – ни одного.

Парижская команда лидирует в чемпионате Франции, выиграв все три матча на старте.



