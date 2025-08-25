Однако этого так и не произошло, а в прессе появляется немало противоречивой информации о взаимоотношениях между футболистами. Поэтому в ПСЖ провели разговор об игре в одном клубе украинца с вратарем сборной России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

Как решили проблемную ситуацию в ПСЖ?

На ней руководство и тренерский штаб действующего победителя Лиги чемпионов обсудили стратегию поведения в команде. Они хотят избежать конфликтов между игроками из двух враждебных стран.

Отмечается, что Илья Забарный больше не будет настаивать на трансфере Матвея Сафонова, о чем неоднократно говорилось ранее. Он готов играть вместе с представителем "запоребрика", а в то же время в ПСЖ будут делать все возможное, чтобы футболисты публично пересекались как можно меньше.

Парижский клуб будет внимательно следить за этим вопросом, осознавая возможные последствия, которые могут возникнуть в результате фотографии или видео, на котором Забарный и Сафонов находятся рядом во время тренировки или матча,

– говорится в статье.

Также в клубе подчеркивают, что между игроками нет никаких разногласий. В раздевалке якобы заявляют, что между ними сложились "уважительные и профессиональные" отношения и футболисты вежливо ведут себя во время тренировок и матчей.

К слову. Следующий матч ПСЖ проведет 30 августа на выезде против Тулузы. Стартовый свисток прозвучит в 22:05 по киевскому времени.

Напомним, что после последнего поединка парижан на видео попал эпизод, где четко видно, что Илья Забарный избегает контактов с россиянином. К тому же тот остается единственным игроком ПСЖ, на кого не подписался украинец в соцсетях.