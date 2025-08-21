Однако российский голкипер до сих пор остается в парижском клубе. Луис Энрике высказался относительно сосуществования Ильи Забарного и Матвея Сафонова в команде, сообщает 24 канал со ссылкой на Lefigaro.

Читайте также "Я вернулся домой": российский вратарь ПСЖ намекнул на свои планы относительно будущего

Что сказал Энрике?

Главный тренер ПСЖ ответил на вопрос журналиста, не было ли у него и Луиша Кампуша, спортивного директора, опасений из-за отношений Ильи Забарного и Матвея Сафонова. Представитель СМИ подчеркнул, что Россия напала на Украину.

Луис Энрике выдал позорное заявление лидера сборной Украины и российского голкипера в ПСЖ. Испанский специалист, вроде, повторил нарративы, которые активно продвигают пропагандисты враждебной страны.

Спорт и в частности футбол – это лучший способ иметь способность сближать людей, создавать из них больше союз, чем разделение. В этом смысле спорт и индивидуальности находятся выше политических ситуаций или экономических интересов политиков,

– сказал Энрике.

Напомним, что этим летом Лукас Шевалье присоединился к ПСЖ, чтобы заменить ДжиДжи Доннарумму, который покинет клуб. Матвей Сафонов остается вторым вратарем французского клуба.

Какие отношения у Забарного и Сафонова?