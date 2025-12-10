Накануне авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ. Изменения в стоимости коснулись также и футболистов национальной сборной Украины, информирует 24 Канал.

Какие произошли изменения в цене среди украинцев в АПЛ?

Всего в сильнейшей лиге мира пока выступает трое наших земляков. Четвертым также является Михаил Мудрик, однако он отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста.

После последнего обновления цен в очередной раз потерял в своей стоимости Александр Зинченко, который на правах аренды выступает за Ноттингем Форест. Он подешевел на три миллиона евро и теперь ценник на него опустился до суммы, как семь лет назад, когда тот только пытался приблизиться к основе Манчестер Сити.

В конце 2024 года Зинченко стоил 35 миллионов евро и был самым дорогим игроком Украины. Сейчас же эта сумма почти вдвое меньше – 18.

Зато подорожал полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк. Он прибавил в цене 5 миллионов евро и теперь его стоимость оценивается в 25 миллионов евро – самая высокая за всю карьеру.

Теперь он впервые стал самым дорогим украинским игроком Английской Премьер-лиги. Правда, 21-летний хавбек пока является не единоличным лидером, а делит пальму первенства с защитником Эвертона Виталием Миколенко, цена которого не изменилась во время последнего обновления.

Рыночная стоимость украинцев в АПЛ по версии Transfermarkt

Виталий Миколенко (Эвертон) – 25 миллионов евро

Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 25 миллионов

Александр Зинченко (Ноттингем Форест) – 15 миллионов

Интересно. Контракт Виталия Миколенко с "ирисками" завершается в конце сезона-2025/2026. Уже зимой он может сменить клубную прописку, но при этом остаться в АПЛ.

Отметим, что самым дорогим игроком АПЛ остался норвежец Эрлинг Холанд, которого оценивают в 200 миллионов евро. В тройке также оказались футболисты Арсенала Букайо Сако и Деклан Райс с ценниками в 130 и 120 миллионов евро соответственно.

Что известно о выступлениях украинцев в АПЛ-2025/2026?