В чемпионате Англии в эти выходные продолжаются матчи 6 тура АПЛ. Уикенд открыла игра в Лондоне, где Брентфорд принимал Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал.
Как Ярмолюк переиграл МЮ?
С первых минут в составе хозяев вышел Егор Ярмолюк. Это было особенно символично, потому что ранее в СМИ появилась информация об интересе Манчестер Юнайтед к украинцу.
К слову, также Ярмолюком интересовался Тоттенхэм, о чем сообщал TeamTALK. Манкунианцы были фаворитами отчетной встречи, однако Брентфорд мощно начал и уже к 20-й минуте вел в счете 2:0.
Перед перерывом Шешко отыграл один мяч. А во втором тайме Фернандеш упустил шанс сравнять счет, промахнувшись с пенальти. В итоге Брентфорду удалось забить еще раз и к этому голу присоединился уже Ярмолюк.
Как Ярмолюк отдал ассист в матче против Манчестер Юнайтед: смотреть видео
В компенсированное время Егор разогнал контратаку и отдал результативную передачу на Енсена. Тот ударом из-за пределов штрафной площадки поставил окончательную точку во встрече.
Егор Ярмолюк в Брентфорде
- Украинец перебрался в лондонский клуб еще в 2022 году из Днепра-1. За это время он провел 74 матча в составе "пчеловодов" согласно данным Transfermarkt.
- Ассист против Манчестер Юнайтед стал первым результативным действием Егора в Брентфорде. В текущем сезона украинец сыграл во всех матчах АПЛ в основе.
- Ярмолюк также успел отыграть 17 матчей за молодежную сборную Украины. А в 2025 году Егор дебютировал в составе национальной команды и уже имеет в своем активе четыре игры.
- Победа над Манчестер Юнайтед позволила Брентфорду подняться на 11 место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы же опустились на 13-ю строчку.