В чемпионате Англии в эти выходные продолжаются матчи 6 тура АПЛ. Уикенд открыла игра в Лондоне, где Брентфорд принимал Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал.

По теме Чемпионат Англии 2025-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица АПЛ

Как Ярмолюк переиграл МЮ?

С первых минут в составе хозяев вышел Егор Ярмолюк. Это было особенно символично, потому что ранее в СМИ появилась информация об интересе Манчестер Юнайтед к украинцу.

К слову, также Ярмолюком интересовался Тоттенхэм, о чем сообщал TeamTALK. Манкунианцы были фаворитами отчетной встречи, однако Брентфорд мощно начал и уже к 20-й минуте вел в счете 2:0.

Перед перерывом Шешко отыграл один мяч. А во втором тайме Фернандеш упустил шанс сравнять счет, промахнувшись с пенальти. В итоге Брентфорду удалось забить еще раз и к этому голу присоединился уже Ярмолюк.

Как Ярмолюк отдал ассист в матче против Манчестер Юнайтед: смотреть видео

В компенсированное время Егор разогнал контратаку и отдал результативную передачу на Енсена. Тот ударом из-за пределов штрафной площадки поставил окончательную точку во встрече.

Егор Ярмолюк в Брентфорде