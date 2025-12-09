В стане команды взорвалась настоящая "бомба замедленного действия". Ее имя – Мохамед Салах, лидер команды и лучший ее игрок прошлого сезона. 24 Канал рассказывает подробнее о скандале вокруг игрока Ливерпуля.

Что наговорил Салах?

Причиной конфликта стало громкое интервью Салаха, которое он дал 6 декабря после неудачного матча "красных" против Лидса в АПЛ (3:3). Египтянин вышел в СМИ с резкой критикой своего клуба.

Я очень разочарован. Я так много сделал для этого клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне. А теперь сижу на скамейке запасных и не знаю, почему. Похоже, клуб бросил меня "под автобус". Вот так я себя чувствую. Думаю, вполне очевидно, что кто-то хотел, чтобы я взял на себя всю вину. Не думаю, что я являюсь проблемой. Я хочу получить уважение. Я не должен ежедневно бороться за свое место, потому что я его заслужил,

– заявил Салах в интервью The Athletic.

Поэтому причиной злости игрока стали три подряд непопадания в стартовый состав. Мохамед просидел на скамейке запасных в играх против Вест Хэма (2:0) и Лидса (3:3), а также отыграл второй тайм против Сандерленда (1:1).

При этом Салах "красных" направил свою критику в первую очередь на главного тренера Арне Слота. Он заявил, что его отношения с нидерландцем окончательно испорчены.

Летом мне дали много обещаний, а сейчас я просидел на скамейке запасных три матча. Поэтому не могу сказать, что они придерживаются обещаний. Я много раз говорил, что имею хорошие отношения с тренером. А тут вдруг мы перестали общаться. Не знаю, почему, но мне кажется, что кто-то не хочет, чтобы я был в клубе. Мы много говорили. Но между нами больше нет отношений. Когда-то были очень хорошие. А теперь вдруг их нет,

– признался египтянин.

Почему Салах отстранен от Ливерпуля?

Реакция Ливерпуля в этой ситуации была ожидаемой. Клуб выразил полное доверие Арне Слоту, а тот прогнозируемо отстранил Мохамеда от работы с первой командой.



Салах пошел на конфронтацию с Ливерпулем / фото Getty Images

Уже известно, что Салах не попал в заявку Ливерпуля на матч против Интера в Лиге чемпионов. Так же остается под вопросом его участие в следующей игре с Брайтоном в рамках АПЛ.

Сам тренер также высказался о скандале с Мохамедом. Он признался, что не ожидал таких слов от подопечного и не понимает, почему игрок решил так поступить.

Мы сообщили ему, что он не едет с нами. Это единственное сообщение от нас к нему. До субботы мы много разговаривали. Иногда дольше, иногда короче. Я не думаю, что отношения разорваны окончательно. Но он имеет право чувствовать то, что чувствует. Я точно такого не чувствовал до субботнего вечера. Он очень уважительно относился к персоналу и своим товарищам по команде, упорно тренировался, поэтому я был немного удивлен. Может ли он вернуться? Я твердо верю, что да,

– заявил Арне Слот.

Вероятно, Салах ожидал того, что фанаты и руководство клуба станут на его сторону и попрощаются с Арне Слотом. Впрочем вингер наоборот столкнулся с критикой как со стороны фанатов, так и экспертов.

Как Салах стал легендой Ливерпуля?

Что же привело к конфликту? Ключевое значение имеет предыстория. Стоит отметить, что Салах является живой легендой Ливерпуля без каких-либо преувеличений. Игрок пришел в команду в 2017 году и за это время забил аж 250 голов в ее составе.

Сейчас Мохамед удерживает третье место в рейтинге лучших бомбардиров в истории мерсисайдцев. Вингер напрямую присоединился к выигрышу большого количества трофеев, в том числе Лиги чемпионов и двух АПЛ.



Мохамед Салах выиграл восемь трофеев в Ливерпуле / фото Getty Images

Особенным для игрока стал прошлый сезон 2024 – 2025, первый под руководством Арне Слота после эры Юргена Клоппа. Ливерпуль несколько неожиданно, но очень уверенно выиграл чемпионат Англии.

И ключевой в этом успехе команды была роль именно Салаха. 29 голов и 18 ассистов за сезон АПЛ – важность Мохамеда было трудно переоценить.

Это был его лучший сезон в команде, хотя до этого египтянин всегда держал топовый уровень результативности. Каждый сезон в Ливерпуле Салах забивал минимум по 18 голов в АПЛ.

Страсти по контракту

Однако параллельно с феерией прошлого сезона велись и закулисные интриги на грани скандала. Дело в том, что контракт Мохамеда с клубом завершался в июне 2026 года. То есть летом Салах мог стать свободным агентом.

Несмотря на уже немолодой возраст (33 года) футболиста хотели у себя видеть большинство грандов европейского футбола, а также клубы-богачи из Саудовской Аравии. Ливерпуль же хотел продлить с Мохамедом контракт, но на своих условиях.

Салаху предлагали пролонгацию на год, тогда как египтянин требовал на два года, еще и с увеличением зарплаты. В конце концов форвард достиг своего. Весной стороны подписали соглашение до 2028 года с окладом 21 миллион фунтов в год.



Салах получил улучшенный контракт после суперсезона / фото ФК Ливерпуль

Каким бы сказочным ни был сезон Мохамеда в Ливерпуле, но дальнейший спад в его игре был ожидаем. Уже этой весной результативность Салаха сильно упала.

Почему Ливерпуль и Салах проваливаются?

А летом мерсисайдцы еще провернули серьезную трансферную кампанию, закупив игроков почти на 500 миллионов евро. Причем, футболистов звездных, которые были лидерами в своих предыдущих командах – Исак, Вирц, Экитике, Фримпонг, Керкез.

И уже старт этого сезона показал, что мерсисайдской сказке наступил конец и начались суровые будни. Салах же был безоговорочным игроком основы на старте, тогда как новые звезды искали себя.

Фанаты ожидали, что именно Мохамед даст толчок этой команде и поможет новичкам заиграть. А оказалось, что сам нападающий уже не может тянуть Ливерпуль на себе.



Результативность Салаха упала в этом сезоне / фото Getty Images

В 19-ти матчах этого сезона Салах забил пять голов. С одной стороны, он является вторым бомбардиром команды после Экитике (8 мячей). Но все же один из голов Мохамед забил с пенальти, а в большинстве матчей египтянин банально растворялся на поле.

Ливерпуль же имел несколько завышенные ожидания от игрока. Даже в худшие свои сезоны в команде Салах был в разы более результативным. Теперь же после получения нового очень недешевого контракта клуб ожидал большего от своего лидера.

Вместо этого Слот долго доверял Салаху место в старте. Но после серии неудач в чемпионате Англии осенью тренер прислушался к мнению фанатов и экспертов. Их приговор был единодушным – команда должна перестать быть зависимой от египтянина.



Арне Слот получил поддержку Ливерпуля в конфликте с Салахом / фото Getty Images

Именно поэтому тренер показал, что теперь неприкасаемых в его команде не будет. Здоровая конкуренция уже положительно повлияла на того же Экитике, наконец-то забили свои голы в АПЛ Исак и Вирц (хотя у немца "украли" мяч, переписав его на автогол).

И вот в итоге "бомба замедленного действия" взорвалась. Мохамед решил поставить себя выше этой конкуренции и пошел на открытую конфронтацию с клубом.

Есть ли у Салаха будущее в Ливерпуле?

Что интересно, сам игрок хоть и не прав, но вряд ли останется в проигрыше от этого скандала. Он уже получил солидный контракт от клуба. Надо быть честным, контракт вполне заслуженный после прошлогодней феерии.

Продолжение неудач Ливерпуля может повлечь уход Арне Слота, а с новым коучем, вероятно, вернется в команду и Салах. Но даже при условии доверия к Слоту интерес к футболисту на трансферном рынке остается высоким.



Салах поссорился со Слотом / фото Getty Images

Мохамед уже вряд ли перейдет в ПСЖ или Реал, которые когда-то его хотели. Но варианты с Барселоной или клубами Саудовской Аравии остаются актуальными.

Издание CaughtOffside уже пишет, что Аль-Хиляль и Аль-Иттихад готовы выплатить ориентировочно 100 миллионов за Салаха. Сам же игрок в середине декабря отправится на Кубок Африки и не будет играть за Ливерпуль до середины января. Вероятно, Мохамед уже сыграл свой последний матч за Ливерпуль.

Я всегда болею за этот клуб. Мои дети всегда будут болеть за него. Вчера я позвонил маме и я сказал: "Приезжай на матч в Брайтоне 13 декабря". Я не знаю, буду ли играть, но я буду наслаждаться этим. Потому что не знаю, что будет дальше. Я буду на "Энфилде", чтобы попрощаться с болельщиками и поехать на Кубок Африки,

– сказал Салах.

Что дальше?

А дальше все будет зависеть от результатов Ливерпуля без Мохамеда. Скорее всего, при Арне Слоте египтянин уже не будет играть, но будет ли нидерландец еще тренером мерсисайдцев в январе?



Салах готов попрощаться с Ливерпулем / фото Getty Images

При этом длительный контракт вместе с, возможно, успешным выступлением игрока на Кубке Африки позволят Ливерпулю выгодно продать Салаха. Для саудов Мохамед остается желанной звездой не только по игровым причинам, а еще и по религиозным.

Описанные выше 100 миллионов клуб может оперативно реинвестировать и приобрести необходимых игроков зимой для исправления ситуации. Однако репутация Салаха в мерсисайдской команде останется испорченной этим неуместным интервью, которое стало "ножом в спину" во время кризисного периода для "красных".