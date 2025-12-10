Одним из таких является защитник киевского Динамо Тарас Михавко. Он находится на карандаше у многих скаутов и накануне был назван еще один клуб, где может оказаться 20-летний футболист, сообщает 24 Канал со ссылкой на Эренджана Кочака.

Читайте также Вернидуб снова при деле: украинский тренер возглавил титулованный иностранный клуб

Кто может подписать Михавко?

Турецкий журналист заявил, что Галатасарай заинтересован в усилении своей защиты. Одним из интересных вариантов для стамбульского клуба называют именно Тараса Михавко.

Местные обозреватели отмечают, что украинец имеет все качества, чтобы создать конкуренцию Абдулкериму Бардакчи. Они считают, что пасовая работа Михавка пока уступает лидеру обороны Галатасарая, однако Тарас при этом выделяется уровнем перехватов и агрессивностью в единоборствах.

Также его преимуществом является юный возраст, из-за чего защитник сборной Украины имеет потенциал для развития. К тому же он является универсалом и может сыграть слева, что является еще одним плюсом для потенциального перехода в турецкий гранд.

К слову. Это уже не первый клуб из Турции, который следит за прогрессом украинца. Также в его переходе уже длительное время заинтересован Трабзонспор, где выступают Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Ранее сообщалось, что еще один лидер Динамо может сменить клубную прописку. На Николая Шапаренко есть претендент из чемпионата Испании.

Что известно о Тарасе Михавко?