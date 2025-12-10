Одним з таких є захисник київського Динамо Тарас Михавко. Він перебуває на олівці в багатьох скаутів і напередодні було названо ще один клуб, де може опинитися 20-річний футболіст, повідомляє 24 Канал із посиланням на Еренджана Кочака.

Хто може підписати Михавка?

Турецький журналіст заявив, що Галатасарай зацікавлений у посиленні свого захисту. Одним із цікавих варіантів для стамбульського клубу називають саме Тараса Михавка.

Місцеві оглядачі відзначають, що українець має всі якості, щоб створити конкуренцію Абдулкеріму Бардакчі. Вони вважають, що пасова робота Михавка поки поступається лідеру оборони Галатасарая, однак Тарас при цьому виділяється рівнем перехоплень та агресивністю в єдиноборствах.

Також його перевагою є юний вік, через що захисник збірної України має потенціал для розвитку. До того ж він є універсалом і може зіграти ліворуч, що є ще одним плюсом для потенційного переходу в турецький гранд.

До слова. Це вже не перший клуб з Туреччини, який слідкує за прогресом українця. Також у його переході вже тривалий час зацікавлений Трабзонспор, де виступають Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.

Раніше повідомлялося, що ще один лідер Динамо може змінити клубну прописку. На Миколу Шапаренка є претендент з чемпіонату Іспанії.

Що відомо про Тараса Михавка?