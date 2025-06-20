Динамо може залишитись без ключового захисника. Тарас Михавко зацікавив турецький Трабзонспор, який бачить у ньому заміну Арсену Батагову, пише 24 канал з посиланням на Gunebakis.

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Михавко потрапив на радари Трабзонспору

Турецький клуб не планує розлучатися з Батаговим, однак у разі вигідної пропозиції готовий розглянути його трансфер.

У разі продажу Арсена, Трабзонспор націлений на підписання Тараса Михавка. Однак наразі команда не робила офіційного звернення Динамо щодо можливої купівлі захисника.

Тарас Михавко має чинний контракт з Динамо до 2028 року.

Довідка. У сезоні-2024/2025 він зіграв 39 матчів у складі киян, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що Михавко доєднався до основного складу першої команди Динамо у 2023 році та за цей час вже встиг стати основним гравцем.