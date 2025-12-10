Напередодні авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на гравців АПЛ. Зміни у вартості торкнулися також і футболістів національної збірної України, інформує 24 Канал.

Які відбулися зміни в ціні серед українців в АПЛ?

Всього в найсильнішій лізі світу наразі виступає троє наших земляків. Четвертим також є Михайло Мудрик, проте він відсторонений від футболу через провалений допінг-тест.

Після останнього оновлення цін вкотре втратив у своїй вартості Олександр Зінченко, який на правах оренди виступає за Ноттінгем Форест. Він подешевшав на три мільйони євро й тепер цінник на нього опустився до суми, як сім років тому, коли той тільки намагався наблизитися до основи Манчестер Сіті.

Наприкінці 2024 року Зінченко коштував 35 мільйонів євро і був найдорожчим гравцем України. Наразі ж ця сума майже вдвічі менша – 18.

Натомість подорожчав півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. Він додав у ціні 5 мільйонів євро і тепер його вартість оцінюється у 25 мільйонів євро – найвища за всю кар'єру.

Тепер він вперше став найдорожчим українським гравцем Англійської Прем'єр-ліги. Щоправда, 21-річний хавбек поки є не одноосібним лідером, а ділить пальму першості з захисником Евертона Віталієм Миколенком, ціна якого не змінилася під час останнього оновлення.

Ринкова вартість українців в АПЛ за версією Transfermarkt

Віталій Миколенко (Евертон) – 25 мільйонів євро

Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 25 мільйонів

Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест) – 15 мільйонів

Цікаво. Контракт Віталія Миколенка з "ірисками" завершується наприкінці сезону-2025/2026. Уже взимку він може змінити клубну прописку, але при цьому залишитися в АПЛ.

Зазначимо, що найдорожчим гравцем АПЛ залишився норвежець Ерлінг Голанд, якого оцінюють у 200 мільйонів євро. У трійці також опинилися футболісти Арсенала Букайо Сако та Деклан Райс з цінниками у 130 і 120 мільйонів євро відповідно.

Що відомо про виступи українців в АПЛ-2025/2026?