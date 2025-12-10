Напередодні авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на гравців АПЛ. Зміни у вартості торкнулися також і футболістів національної збірної України, інформує 24 Канал.
Які відбулися зміни в ціні серед українців в АПЛ?
Всього в найсильнішій лізі світу наразі виступає троє наших земляків. Четвертим також є Михайло Мудрик, проте він відсторонений від футболу через провалений допінг-тест.
Після останнього оновлення цін вкотре втратив у своїй вартості Олександр Зінченко, який на правах оренди виступає за Ноттінгем Форест. Він подешевшав на три мільйони євро й тепер цінник на нього опустився до суми, як сім років тому, коли той тільки намагався наблизитися до основи Манчестер Сіті.
Наприкінці 2024 року Зінченко коштував 35 мільйонів євро і був найдорожчим гравцем України. Наразі ж ця сума майже вдвічі менша – 18.
Натомість подорожчав півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. Він додав у ціні 5 мільйонів євро і тепер його вартість оцінюється у 25 мільйонів євро – найвища за всю кар'єру.
Тепер він вперше став найдорожчим українським гравцем Англійської Прем'єр-ліги. Щоправда, 21-річний хавбек поки є не одноосібним лідером, а ділить пальму першості з захисником Евертона Віталієм Миколенком, ціна якого не змінилася під час останнього оновлення.
Ринкова вартість українців в АПЛ за версією Transfermarkt
- Віталій Миколенко (Евертон) – 25 мільйонів євро
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 25 мільйонів
- Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест) – 15 мільйонів
Цікаво. Контракт Віталія Миколенка з "ірисками" завершується наприкінці сезону-2025/2026. Уже взимку він може змінити клубну прописку, але при цьому залишитися в АПЛ.
Зазначимо, що найдорожчим гравцем АПЛ залишився норвежець Ерлінг Голанд, якого оцінюють у 200 мільйонів євро. У трійці також опинилися футболісти Арсенала Букайо Сако та Деклан Райс з цінниками у 130 і 120 мільйонів євро відповідно.
Що відомо про виступи українців в АПЛ-2025/2026?
Найбільше ігрової практики має Ярмолюк, який провів усі 15 матчів своєї команди. Миколенко при цьому зіграв 12 поєдинків у чемпіонаті, а Зінченко пропустив чимало через пошкодження й має у своєму активі поки тільки три зустрічі.
Єдиною результативною дією в АПЛ поки відзначився півзахисник Брентфорда. Єгор віддав асист у грі з Манчестер Юнайтед.
У турнірній таблиці АПЛ найвище поки розташовується Евертон Миколенка – шоста сходинка. Брентфорд посідає 14-ту позицію, а "лісники" Зінченка – 17-ту.