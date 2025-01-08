За Іллею Забарним активно стежать європейські гранди. Одним із клубів, який відкрив полювання на українця, став ПСЖ, пише 24 канал з посиланням на PSG Talk.

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Забарний відкинув варіант ПСЖ

Український захисник не перейде у французький клуб через присутність Матвія Сафонова у складі команди, оскільки Ілля стурбований можливою напругою.

Парижани розглядали варіант з продажем росіянина, щоб мати змогу підписати Забарного, однак футболіст не має бажання на переїзд до французької столиці, що значно ускладнює можливість трансферу.

Сам Луїс Енріке є великим шанувальником гри захисника збірної України.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 20 матчів за Борнмут, у яких не відзначився результативними діями.

Відзначимо, що портал Transfermarkt оцінює українця у 38 мільйонів євро.