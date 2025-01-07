Клуб, де грає Роман Яремчук, планує підписати Антоні. Грецький колектив працює над тим, щоб бразильський вінгер приєднався у команду цієї зими, повідомляє 24 канал із посиланням Флоріана Плеттенберга.

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Які шанси в Антоні опинитись у Греції

Наразі тривають перемовини між клубами щодо переходу Антоні. Обидві сторони намагаються укласти взаємовигідну угоду.

Бразильцю також було повідомлено про наміри Олімпіакоса взяти в гравця в оренду. Грецький клуб не залишає надію підписати зіркового гравця Манчестер Юнайтед.

До слова. Антоні приєднався до Манчестер Юнайтед у 2022 році за 95 мільйонів євро. Бразилець не зміг виправдати очікування керівництва та фанатів клубу.

У поточному сезоні Антоні зіграв у 12 матчах за Манчестер Юнайтед. Бразильський вінгер має у своєму активі лише один забитий м'яч.

Перехід в Олімпіакос може допомогти Антоні відновити кар'єру. Адже у грецькому клубі він буде отримувати більше ігрової практики та зможе повернути фізичну форму.