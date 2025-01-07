Клуб, где играет Роман Яремчук, планирует подписать Антони. Греческий коллектив работает над тем, чтобы бразильский вингер присоединился в команду этой зимой, сообщает 24 канал со ссылкой Флориана Плеттенберга.
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Какие шансы у Антони оказаться в Греции
Сейчас продолжаются переговоры между клубами по переходу Антони. Обе стороны пытаются заключить взаимовыгодное соглашение.
Бразильцу также было сообщено о намерениях Олимпиакоса взять в игрока в аренду. Греческий клуб не оставляет надежду подписать звездного игрока Манчестер Юнайтед.
К слову. Антони присоединился к Манчестер Юнайтед в 2022 году за 95 миллионов евро. Бразилец не смог оправдать ожидания руководства и фанатов клуба.
В текущем сезоне Антони сыграл в 12 матчах за Манчестер Юнайтед. Бразильский вингер имеет в своем активе лишь один забитый мяч.
Переход в Олимпиакос может помочь Антони восстановить карьеру. Ведь в греческом клубе он будет получать больше игровой практики и сможет вернуть физическую форму.