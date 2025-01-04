В Олімпіакосі у 29-річного нападника складаються не найкращим чином. Цією ситуацією планує скористатись Сівасспор, повідомляє 24 канал з посиланням на to10.GR.

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Яремчук у сфері інтересів Сівасспора

Представник чемпіонату Туреччини планує підписати Романа Яремчука в це зимове трансферне вікно. Сівасспор шукає заміну албанському форварду Рену Манаї, який, скоріш за все, покине клуб.

Тому 29-річний ветеран збірної України пріоритетна ціль Сівасспора. Однак "відважним" треба буде поборотись іншими клубами, також які претендують на форварда Олімпіакоса.

Довідка. Роман Яремчук підписав контракт з Олімпіакосом в серпні 2024 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість українського форварда складає 2 мільйони 800 тисяч євро.

Зазначимо, що раніше Сівасспор також цікавився капітаном Шахтаря Тарасом Степаненком. Наразі клуб посідає 15 місце у турнірній таблиці в турецькій Суперлізі сезону-2024/2025.