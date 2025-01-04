Взимку Олімпіакос вже вказав на двері колишній зірці Шахтаря та Челсі бразильцю Вілліану. Однак з Романом Яремчуком такий номер не пройде, пише 24 Канал з посиланням на Bet.gr.

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Олімпіакос не знає, що робити з Яремчуком

За інформацією грецьких ЗМІ, Вілліан мав з Олімпіакосом річний контракт. Тому клубу було легше домовитися з бразильцем про дострокове розірвання.

Натомість Яремчук підписав угоду з "червоно-білими" до літа 2028 року. Якщо Олімпіакос запропонує йому розірвати контракт, тоді босам доведеться виплатити усі гроші, які Роман повинен був отримати.

Як відомо, Яремчук заробляє в Олімпіакосі 1,5 мільйона євро на рік. Тож греки не підуть на такий крок. Існує теоретичний шанс з пошуком нового клубу. Однак потенційний роботодавець повинен відповідати фінансовим запитам 29-річного форварда. Зрозуміло, що не всі клуби зможуть виплачувати таку зарплату.

Наразі ні сам Яремчук, ні його представники не отримували жодних пропозицій від Олімпіакоса.

Нагадаємо, що Роман Яремчук приєднався до Олімпіакоса влітку 2024 року. Греки заплатили Брюгге за трансфер українця 2 мільйони євро. З початку сезону він відіграв лише 11 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює нападника збірної України у 2,8 мільйона євро.