29-річний гравець опублікував допис на своїй сторінці в інстаграмі з фотографіями з сім'єю та партнерами по команді. Наприкінці каруселі він додав фото Віктора Леоненка, натякнувши в тексті, що думає про скандального експерта, повідомляє 24 Канал.

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Не новорічний вайб

Роман Яремчук описав свій шлях протягом року. Серед іншого, футболіст додав, що 2024 рік дав йому багато "довбо****в":

"2024 рік – це рік пошуку досконалості, щодня ставати кращим, долати свої слабкості. Рік приніс багато стресу, нездійснених мрій, але змусив мене цінувати те, що я маю, рік великих перемог і гучних невдач. 2024 рік познайомив мене з багато чудових людей, але, на жаль, це також дало мені багато довбо**бів.

Життєві уроки, які залишилися на все життя і зробили мене ще більш впертим і непоступливим, спасибі всім, хто був поруч зі мною цього року, незважаючи ні на що".

Ці слова не залишив без уваги безпосередньо Віктор Леоненко. Він вчергове розкритикував футболіста в коментарі для Sport-Express, заявивши, що краще йому не потрапляти експерту на очі.

Яремчук – це пустушка! Із запасними не дуже-то й хочеться розмовляти. Нехай краще своєму агенту пам’ятник поставить, що примудряється його скрізь "втюхувати". Поки Яремчуку краще не потрапляти мені на очі, щоб я розбирав його гру. Дам йому пораду на майбутнє – старших потрібно поважати, а не ображати,

– сказав Леоненко.

Нагадаємо, що раніше Віктор Леоненко назвав Романа Яремчука найбільшим розчаруванням року. Всього в нинішньому сезоні український форвард провів 11 матчів за Олімпіакос, у яких відзначився одним забитим м'ячем.