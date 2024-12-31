Гравець Челсі зробив запит на відкриття проби "B", а до того часу його відсторонили від футболу. Цю подію прокоментував колишній футболіст донецького Шахтаря Віктор Грачов, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

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Версія від легенди "гірників"

Він вважає, що зірка збірної України свідомо не порушував правил, вживаючи заборонені препарати. На його думку, з великою ймовірністю Михайла підставили:

"Інтуїція каже, що Мудрика дуже добре підставили. Це комусь треба було, мій суб'єктивний погляд. Просто так такі справи не відбуваються. Інше питання, що покаже друга проба. Але я не думаю, що Мудрик свідомо це зробив. Навіщо йому це? Невже не розуміє наслідків? Якщо розуміє, значить, це підстава, яку хтось організував.

Будь-які ситуації бувають: може, комусь десь не віддячив, може, комусь дорогу перейшов десь. Життя – складна штука, ситуації різні бувають. Але я не розумію, навіщо Мудрику цей препарат, якщо він постійно отримував ігрову практику та навіть забивав голи. Не бачу сенсу в цьому. Просто хлопця підставили, все можливо. Але я не думаю, що він міг свідомо прийняти заборонений препарат".

Довідка. В найгіршому випадку футболісту Челсі загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки. Він уже найняв юридичну фірму, яка допомогла Полю Погба скоротити дискваліфікацію в подібній ситуації до 18 місяців.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів 15 матчів за "синіх", в яких забив три голи та віддав п'ять асистів.