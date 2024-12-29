Відомий футбольний блогер Ігор Бурбас приголомшив інсайдом, що допінг Михайлу Мудрику вкололи у таборі збірної України. Начебто ін'єкція у коліно була зроблена зі стовбуровими клітинами корови, які містили мельдоній, пише 24 Канал.

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Лікар спростував домисли Бурбаса

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував новину з допінгом від корови. Він виключив можливість такої процедури, адже стовбурові клітини беруться з тканин самого пацієнта.

"Мудрика отруїла корова, яка нажерлася мельдонію? Не хочеться коментувати інсайдерські потуги Бурбаса, але є відчуття, що це понесеться по медіа.

Стовбурові клітини – це давно відома і поширена в Європі і світі процедура, яку почали активно використовувати задовго до України. Правда, беруться ці стовбурові клітини з тканин самого пацієнта – жиру, кісткового мозку чи крові – для уникнення імунної реакції відторгнення на кров іншого пацієнта. Брати це від тварин – небезпечно, плюс власні клітини справляються", – зазначив лікар.

Крім того, такі препарати проходять очищення та сертифікацію. Тож варіант, що гравцю збірної України вкололи заражену ін'єкцію виглядає надто фантастично.

Допінг-скандал з Мудриком