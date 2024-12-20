Вже в цю суботу, 21 грудня, відбудеться реванш Усик – Ф'юрі. Боксери битимуться за три головних титули за версіями WBC, WBA, WBO, повідомляє 24 канал.

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Мудрик в Ер-Ріяді

Михайло Мудрик прилетів до Ер-Ріяду на поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Відомий блогер та вболівальник Челсі Шаргі опублікував спільне фото з вінгером "аристократів" з місцевого ресторану.

Мудрик в Ер-Ріяді / Фото з інстаграму блогера Шаргі

Нагадаємо, що Михайло Мудрик нещодавно потрапив у гучний скандал. Український півзахисник Челсі здав позитивний допінг-тест та був відстороненний від матчів "аристократів" до кінця розслідування справи.