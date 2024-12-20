Михайло Мудрик після одного з матчів збірної України здав позитивний допінг-тест. У пробі футболіста виявили заборонений мельдоній, пише 24 Канал.
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Ребров підтримав Мудрика
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров в інтерв'ю Tribuna.com прокоментував скандальну ситуацію з вінгером Челсі. Український фахівець висловив цілковиту підтримку футболісту в особистій бесіді.
"Я спілкувався (з Мудриком – 24 Канал). Для нас кожен гравець дуже важливий, і Михайло дуже засмучений цим. Не хочу вдаватися в подробиці. Зараз нічого немає офіційного.
Наша позиція: ми будемо підтримувати гравця, будемо боротися за нього. І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він дійсно розумів, що ми його підтримуємо і зробимо усе, щоб цей термін був якомога менший, тому що це дуже важливий гравець для збірної України", – розповів Ребров.
Головне про допінговий скандал з Мудриком
- Нагадаємо, що Михайла Мудрика через провалений допінг-тест відсторонили від тренувань Челсі. Футболіст очікує результат проби "В".
- Якщо вживання мельдонію підтвердиться, тоді Михайлу може загрожувати чотирирічна дискваліфікація. Для молодого футболіста це дуже великий термін.
- Мудрик вже пройшов поліграф, який підтвердив, що гравець свідомо не приймав допінг.
- Також вінгер Челсі найняв юридичну компанію, яка займалася справою Поля Погба. Завдяки захисту фірми, французу вдалося скоротити термін дискваліфікації з 4 років до 18 місяців.