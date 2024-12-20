Михайло Мудрик після одного з матчів збірної України здав позитивний допінг-тест. У пробі футболіста виявили заборонений мельдоній, пише 24 Канал.

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Ребров підтримав Мудрика

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров в інтерв'ю Tribuna.com прокоментував скандальну ситуацію з вінгером Челсі. Український фахівець висловив цілковиту підтримку футболісту в особистій бесіді.

"Я спілкувався (з Мудриком – 24 Канал). Для нас кожен гравець дуже важливий, і Михайло дуже засмучений цим. Не хочу вдаватися в подробиці. Зараз нічого немає офіційного.

Наша позиція: ми будемо підтримувати гравця, будемо боротися за нього. І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він дійсно розумів, що ми його підтримуємо і зробимо усе, щоб цей термін був якомога менший, тому що це дуже важливий гравець для збірної України", – розповів Ребров.

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