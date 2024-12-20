Вже наближається до завершення 2024 рік. Попри криваву війну проти Росії, вітчизняний спорт жив своїм життям. Наші атлети мали як гучні успіхи, так і прикрі провали.

До теми Чемпіони та майбутні олімпійці: кого втратив український спорт через війну у 2024 році

Не обійшлось і без скандалів, які ставали відомі громадськості та викликали бурю емоцій у небайдужих фанатів. 24 Канал згадує головні спортивні скандали, які вибухнули в українському спорті у 2024 році.

Василь Ломаченко

Один з найбільш успішних боксерів в історії України продовжував бруднити себе неоднозначними вчинками. З одного боку Ломаченко стає чемпіоном IBF та знищує Джорджа Камбососа, а з іншої – просуває проросійські наративи.

До прикладу, Василь вже почав ігнорувати українські свята, як от День незалежності. Перед цим боксер публічно розкритикував владу за заборону проросійської УПЦ МП на законодавчому рівні.



Василь Ломаченко зайняв відверто антиукраїнську позицію / Фото з фейсбуку боксера

При цьому сторінка Ломаченка в інстаграм залишається недоступною на території України. Василя намагаються захищати інші люди зі світу боксу, які розповідають про його донати та внески на користь української армії. Проте сам боксер залишається чужорідним тілом для своєї країни.

Арешт Олександра Усика

Кум Ломаченка та його друг Олександр Усик має геть іншу репутацію в Україні. Уродженець Криму її очистив з початком повномасштабної війни, а гучні успіхи в кар'єрі додали боксеру уявних балів до карми.

У травні цього року Усик став першим за 25 років абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, перемігши Тайсона Ф'юрі. Проте у вересні Олександр потрапив у дивний скандал в Кракові. Польська поліція затримала Усика та надягла на нього наручники.

Подейкують, що другу Олександра відмовили у посадці на рейс, через що сам українець почав проявляти зайві емоції. Зрештою ситуацію швидко вирішили, боксера відпустили, а той вирішив не роздувати скандал.

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Анатолій Тимощук

Екслідер Шахтаря та збірної України став для нашого спорту аналогом Ломаченка у футболі. Анатолій замовчує війну Росії проти його Батьківщини, при цьому ще і продовжує працювати у Зеніті з Санкт-Петербурга. Цього року Тимощук двічі опинився в хроніках ЗМІ.

У вересні зрадник України публічно розіграв свою "зенітівську" футболку з автографом. Виручені майже 7 тисяч доларів ексгравець Шахтаря відправив на допомогу Курській області, де ЗСУ проводить операцію. Неважко здогадатися, що Анатолій таким чином підтримав війська окупанта.



Анатолій Тимощук з футболкою, яку продали на аукціоні / Фото з росЗМІ

Пізніше ще стало відомо, що Тимощук виграв суд в УАФ, яка у 2022 році скасувала всі його нагороди та позбавила тренерської ліцензії. Утім, всім і так зрозуміло, що уродженець Луцька до України вже не повернеться. Репутація зіпсована остаточно.

Спортивна гімнастика

Чималий резонанс викликав скандал із проведенням чемпіонату України зі спортивної гімнастики. Виявилось, що держава заплатила близько 6 мільйонів гривень на організацію змагання.

Отримала ці кошти сумнівна компанія "Київ медіа продакшн", якою офіційно керує 23-річна Валерія Гуторка. Мало того, що такі шалені витрати неприпустимі під час повномасштабної війни, так ще і виконавець замовлення виглядає дуже таємно.

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"Київ медіа продакшн" не має свого сайту чи телефону, а перше держзамовлення отримав як раз у 2024 році. Сама ж Гуторка ще рік тому шукала вакансію на зарплату 14 тисяч гривень, що важко співвідноситься із зазначеними вище сумами з держбюджету. Зараз дівчина взагалі проживає закордоном.

Стелла Захарова

Разом із цією новиною в ЗМІ стала об'єктом для критики Стелла Захарова. Вона ставала олімпійською чемпіонкою, а нині обіймає посаду віцепрезидента федерації спортивної гімнастики.

Спочатку Захарова абстрактно прокоментувала скандал із виділенням держкоштів на чемпіонат. Після цього чимало представників спортивної гімнастики почали звинувачувати федерацію та саму Стеллу у тотальній корупції.

Серед них був і олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Дійшло до того, що федерація не забезпечила низку провідних гімнастів дозволами на виїзд за кордон на змагання. На жаль, конфлікт лише набирає обертів.

Ілля Ковтун

Ще однією гілкою цього скандалу стала новина про Іллю Ковтуна, срібного призера ОІ-2024 з багатоборства. У ЗМІ потрапила інформація, що він разом із тренеркою Іриною Горбачевою мають намір змінити громадянство на хорватське.



Ілля Ковтун зі срібною медаллю Олімпіади-2024 / Фото Getty Images

Цікаво, що сам Ілля відмовився коментувати цю новину, а Горбачева натякнула на ту саму масову корупцію як причину можливої зміни громадянства. Рішення мають ухвалити до кінця 2024 року.

Попри масову критику Захарової та федерації, більшість спортивної спільноти не зрозуміли дії Ковтуна та засудили їх. Такий вчинок під час повномасштабної війни виглядає дуже некрасиво.

Волейбольна "gold generation"

Не залишився цей рік без скандалу і у волейболі. Причому, досить гучному. Низка лідерів збірної України після успіхів на ЧС та Євро в останні роки (виходи в 1/4 фіналу), схоже, зловили зірку.

Олег Плотницький разом з партнерами по команді вирішили бойкотувати матчі збірної. До складу бунтарів також увійшли Василь Тупчій, Ілля Ковальов, Владислав Щуров та Тимофій Полуян.

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То у них виникли претензії до федерації щодо преміальних, то була незгода із заміною тренера. Замість Угіса Крастіньша команду очолив аргентинець Рауль Лосано. Лідери "синьо-жовтих" вишукували все нові і нові причини, чому не виступати за національну команду.

Зрештою Лосано зміг зібрати потужний колектив і без них, з яким виграв Золоту Євролігу та путівку в Лігу націй. А хлопці так і залишаються в очах вболівальників зрадниками збірної, які проявили недоречну дріб'язковість у воєнний час.

Втікачі з України

Також під час повномасштабної війни подекуди спливають історії із неповерненням спортсменів додому з міжнародних змагань. Останнім часом такі історії прогриміли у хокеї та волейболі.

До прикладу, хокеїсти Сокола Роман Благий та Володимир Алексюк не повернулись в Україну після матчів у Континентальному Кубку. Кияни звідти вилетіли, а вище зазначений дует вирішив залишитись в Європі.

Також зганьбились волейболісти Решетилівки Андрій Оробко та Дмитро Шаврак. Обидва поїхали в Бельгію на Кубок Виклику, де з розгромом вилетіли від Менена.



Андрій Оробко втік з України / Фото ФК Решетилівка

Зрештою гравці залишились в Європі, а Оробко ще і дав відверте інтерв'ю щодо свого вчинку. Він розповів, що на кордоні одного з гравців Решетилівки забрала ТЦК, а клуб нічого не зміг із цим вдіяти.

Ба більше, за його словами, керівництво клубу ще і зібрало у всіх гравців закордонні паспорти після перетину кордону. Оробко ще і встиг пожалітись на погані умови на базі клубу, адже там постійно вимикають світло. Тепер Андрій має намір будувати кар'єру в Польщі.

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Допінг Михайла Мудрика

Довгий час український футбол оминав гучних скандалів, обмежуючись незначними неприємними ситуаціями. Проте під кінець року стався справжній інформаційний вибух. Лідер збірної України здав позитивний допінг-тест!

Мова про вінгера Челсі Михайла Мудрика. Як пишуть ЗМІ, в організмі гравця знайшли мельдоній, через що Челсі відсторонив українця від останніх ігор. Вже клуб та гравець підтвердили факт позитивної допінг-проби.



Михайло Мудрик залишився без футболу надовго / Фото Getty Images

Наразі ведеться розслідування справи, але найближчим часом Мудрик точно залишиться без футболу. Зазвичай футболістів карають дискваліфікацією від двох до чотирьох років, проте нещодавно Полю Погба скоротили бан до 18 місяців.

Є надія, що Михайло також обійдеться мінімальним терміном дискваліфікації. Проте це все одно негативно вплине на збірну України, адже Мудрик точно пропускатиме стикові матчі Ліги націй та кваліфікаційні ігри до ЧС-2026.