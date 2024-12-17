17 грудня стало відомо, що у пробі "А" знайшли заборонену речовину у крові Михайла Мудрика. У ЗМІ повідомили, що цим препаратом може бути мельдоній, який заборонений ВАДА ще із 2016-го року.

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Вимушена міра від лондонського клубу

Незабаром відкриють пробу "В", яка підтвердить допінг футболіста або спростує його і закриє скандальну справу. А поки у Челсі вимушено відсторонили Мудрика від тренувального процесу команди на клубній базі. Футболіст лондонського клубу вже проінформовані щодо ситуації навколо їх українського одноклубника, пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Водночас Челсі всіляко підтримує свого гравця. Для підтримки фізичної форми "сині" надали Мудрика місце для продовження тренувань на період відсторонення від командних занять.

Якщо проба "В" теж буде позитивною, то на Михайла чекає дискваліфікація від футболу на два або чотири роки.

Мудрик та Челсі офіційними заявами прокоментували цю усю ситуацію. Михайло запевняє, що свідомо не вживав заборонених препаратів. Також футболіст вирішив обмежити доступ до коментування його публікацій в інстаграмі та вже пройшов детектор брехні, де його відповіді були чесними.

Колишні одноклубники Мудрика по донецькому Шахтарю Георгій Судаков та Анатолій Трубін вже підтримали Михайла. Також у чесності лівого вінгера впевнений гендиректор "гірників" Сергій Палкін.