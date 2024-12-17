Після декількох годин мовчання футболіст Челсі дав офіційний коментар. Він підтвердив, що це правда, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм Михайла Мудрика.

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Проте наразі більше жодної інформації гравець не може надати.

"Я можу підтвердити, що мене повідомили, що зразок, який я надав ФА, містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил, і я тісно співпрацюю з моєю командою, щоб розслідувати,

Я знаю, що не зробив нічого поганого, і залишаюся сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Я не можу більше сказати через конфіденційність процесу, але зроблю, як тільки зможу", – написав Мудрик.

До слова. У Челсі додали, що Мудрик "категорично підтвердив", що ніколи не вживав жодних заборонених речовин. Надалі клуб і футболіст співпрацюватимуть, аби виявити причину для результатів тесту.

Зазначимо, що в найгіршому випадку Михайлу Мудрику загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки.