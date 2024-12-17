Український футболіст здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" українського футболіста виявили заборонену речовину.

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Які ризики існують для Мудрика

Цю допінг-пробу взяли у Михайла наприкінці жовтня. Очікується, що найближчими днями буде також відкрита проба "B".

Зазначимо, що при заборі сечі на допінг-тест, відібраний матеріал фіксують у дві окремі проби спеціально для захисту прав гравця. Адже, якщо "А", яка обовʼязково перевіряється буде позитивною, то гравець може запросити перевірити другу для контролю, що українець, судячи з усього і зробив.

Згідно з правилами, якщо проба "В" також виявляється позитивною, то підтверджується порушення гравцем антидопінгових правил. Якщо негативною – справа закривається, повідомляє 24 Канал.

У випадку підтвердження порушення гравцем антидопінгових правил, Михайлу Мудрику може загрожувати дискваліфікація на 4 роки. В окремих випадках, якщо футболісту вдається довести відсутність його провини, її термін можуть зменшити до 2 років.

Важливо. Кожен гравець несе повну відповідальність за дотримання антидопінгових правил, навіть, якщо він не мав свідомого наміру приймати щось заборонене.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Михайло Мудрик зіграв 15 поєдинків за Челсі, в яких забив три голи та віддав п'ять асистів. Футболіст поки не давав коментарів щодо скандальної історії та закрив коментарі в соцмережах.