Ні лондонський клуб, ні сам футболіст поки що ніяк не коментують шокуючу ситуацію. Цікаво, що пробу "А" брали у Мудрика ще у жовтні цього року, пише 24 Канал.
До теми Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг: що відомо
Обмежив можливість коментувати
Найближчими днями відкриють пробу "В". На Михайла чекає тривала дискваліфікація, яка може означати 4 роки без футболу та зіпсована репутація. Однак існує варіант з 2-річним усуненням від футболу. Скорочену дискваліфікацію застосовують у випадках, коли гравцеві вдається довести відсутність його провини у потраплянні забороненої речовини в організм.
В обох випадках все видається дуже сумно та шокуюче.
Лівий вінгер Челсі та збірної України вже закрив функцію коментування в інстаграмі.
Мудрик закрив коментарі / Скриншот із інстаграму футболіста
Ймовірно, що саме через допінг Мудрик пропустив останні матчі Челсі.
До допінгового скандалу Мудрик встиг провести у футболці Челсі у поточному сезоні-2024/2025 15 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.
Цікаво. що контракт Михайла із лондонським клубом розрахований до кінця червня 2031 року.