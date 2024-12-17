Ні лондонський клуб, ні сам футболіст поки що ніяк не коментують шокуючу ситуацію. Цікаво, що пробу "А" брали у Мудрика ще у жовтні цього року, пише 24 Канал.

До теми Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг: що відомо

Обмежив можливість коментувати

Найближчими днями відкриють пробу "В". На Михайла чекає тривала дискваліфікація, яка може означати 4 роки без футболу та зіпсована репутація. Однак існує варіант з 2-річним усуненням від футболу. Скорочену дискваліфікацію застосовують у випадках, коли гравцеві вдається довести відсутність його провини у потраплянні забороненої речовини в організм.

В обох випадках все видається дуже сумно та шокуюче.

Лівий вінгер Челсі та збірної України вже закрив функцію коментування в інстаграмі.



Мудрик закрив коментарі / Скриншот із інстаграму футболіста

Ймовірно, що саме через допінг Мудрик пропустив останні матчі Челсі.

До допінгового скандалу Мудрик встиг провести у футболці Челсі у поточному сезоні-2024/2025 15 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.

Цікаво. що контракт Михайла із лондонським клубом розрахований до кінця червня 2031 року.