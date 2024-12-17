23-річний півзахисник "аристократів" здав позитивний тест на допінг. Михайло та його представники офіційних коментарів не надавали, повідомляє 24 канал із посиланням на Трибуну.

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Подальша доля Мудрика

Стало відомо, що у пробі "А" Михайла Мудрика було виявлено заборонену речовину. Тест на допінг, який дав позитивний результат, український вінгер здавав наприкінці жовтня.

Найближчим часом у гравця Челсі візьмуть пробу "B". 23-річному футболісту загрожує тривале відсторонення терміном на чотири роки.

Як стало відомо UA-Футбол, саме через ситуацію з провальним тестом на допінг Михайло пропустив останні чотири матчі Челсі. Наразі також уточнюється, яку саме заборонену речовину знайшли в організмі Мудрика.

Востаннє Михайло Мудрик до заявки "аристократів" потрапляв першого грудня на поєдинок проти Астон Вілли в Англійській Прем'єр-лізі.