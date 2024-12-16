Це все відбувається на тлі невпинних чуток, що уродженець Харківщини може змінити клубну прописку. Ситуацію щодо ігрової практики лівого вінгера прокоментував відомий спортивний журналіст Ігор Циганик, інформує 24 Канал.

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Чому не грає Мудрик

Він зробив заяву, яка тільки підлила масла у вогонь. Судячи з неї, футболіст збірної України не потрапляє у склад не з ігрових причин або ж скоро у його кар'єрі можуть відбутися певні зміни.

Буду відвертий. Іноді у журналістів бувають такі інсайди, що краще дочекатися офіційної інформації. Поки що так. Думаю, наступного тижня будемо про це говорити,

– сказав Циганик.

Зазначимо, що востаннє Михайло Мудрик виходив на поле 28 листопада у матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. Тоді українець провів на полі всі 90 хвилин і відзначився забитим м'ячем.

Довідка. Всього протягом кампанії-2024/2025 "десятка" Челсі зіграв 15 поєдинків на клубному рівні. В його активі три голи та п'ять асистів.

Нагадаємо, що останнім часом інтерес до Михайла Мудрика приписували Марселю, Вест Гему й Астон Віллі. Наступний матч "сині" проведуть 19 грудня проти Шемрок Роверс.