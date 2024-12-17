У суботу, 14 грудня, в межах 17-го туру Ла Ліги зустрілися Райо Вальєкано та Реал. Команди розписали бойову нічию з рахунком 3:3, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

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Що зробив Вінісіус

У соцмережах з'явилися відео, на яких чути, як Жуніор, виходячи на заміну, викрикнув вболівальникам суперника "Вас чекають у другому дивізіоні". За цей епізод Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії може покарати Вінісіуса Жуніора.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас вже відреагував на цю ситуацію. Він зазначив, що має побачити остаточний звіт і важливо підкреслити, що расистських скандувань не було.

Довідка. У матчі проти Райо Вальєкано Вінісіус Жуніор отримав жовту картку, через яку пропустить наступний матч.

Відзначимо, що наступне протистояння у "вершкових" заплановане проти Пачуки 18 грудня.